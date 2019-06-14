Mazhar Alanson'un 56 yaşındaki eşi Biricik Suden kaslı fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Hem tarzı hem de güzelliği ile dikkat çeken 56 yaşındaki Biricik Suden, son paylaşımıyla kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

KASLI VÜCUDUYLA HAYRAN BIRAKTI

Biricik Suden instagramda paylaştığı fotoğrafla medyanın gündemine oturdu. Yaptığı ağır spor nedeniyle büyük alkış toplayan Biricik Suden'in kaslı vücudu büyük beğeni topladı.

BEĞENİ YAĞDI

Mazhar Alanson'un uğruna şarkı yazdığı Biricik Suden'in paylaşımına ise beğeni yağdı.

190 KİLO AĞIRLIĞI 60 KERE KALDIRMIŞTI

Yaptığı spor hareketleriyle sosyal medyada kendisine Dişi Rambo denilen Biricik Suden, 190 kilo ağırlığı 60 kere kaldırıp indirmişti.