Mazhar Alanson'un 56 yaşındaki eşi Biricik Suden kaslı fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı
Ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un 56 yaşındaki eşi Biricik Suden, kaslı fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı.
Hem tarzı hem de güzelliği ile dikkat çeken 56 yaşındaki Biricik Suden, son paylaşımıyla kendisine bir kez daha hayran bıraktı.
KASLI VÜCUDUYLA HAYRAN BIRAKTI
Biricik Suden instagramda paylaştığı fotoğrafla medyanın gündemine oturdu. Yaptığı ağır spor nedeniyle büyük alkış toplayan Biricik Suden'in kaslı vücudu büyük beğeni topladı.
BEĞENİ YAĞDI
Mazhar Alanson'un uğruna şarkı yazdığı Biricik Suden'in paylaşımına ise beğeni yağdı.
190 KİLO AĞIRLIĞI 60 KERE KALDIRMIŞTI
Yaptığı spor hareketleriyle sosyal medyada kendisine Dişi Rambo denilen Biricik Suden, 190 kilo ağırlığı 60 kere kaldırıp indirmişti.
YORUMLAR (4)
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Geçim derdi olmasın. Buldugumuzu yemek derdımız olmasın benimde vucut tas gıbı olurCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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BAYILDIM YAŞLI AMA HER TÜRLÜ GİDERİ VAR. HATUNA HELAL OLSUN BU YAŞTA BÖYLE FİT BİR VÜCUT. DEMEKKİ SPOR YAPMAYI İHMAL ETMEMİŞ VE YEDİKLERİNE DİKKAT ETMİŞ. İNŞALLAH BENDE BUNUN YAŞINA GELDİGİMDE ŞUAN TAŞ GİBİ OLAN FİZİĞİMİ KORURUM.Cevap Yaz 14 3 Yayından KaldırTAKİPTE: O yaşa geldiğinde foto paylaş görelim karar verelim aslı5 Yayından Kaldır
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iğrenç ve satılık iki insan. . . . midem bulanıyor bunlara bakıncaCevap Yaz 8 44 Yayından Kaldır
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