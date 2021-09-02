Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti
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Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti

Snob Magazin - Haberler | Magazin

MFÖ Grubu'nun solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından acı haberi duyuran Alanson, "ilk eşim hakkın rahmetine kavuştu. Ben ve çocukların büyük üzüntü içindeyiz" dedi.

Mazhar Alanson ile 1972-2002 yılları arasında evli kalan Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısı Hale Alanson hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Hale Alanson'un ölümünü eski eşi Mazhar Alanson duyurdu.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞIYORUM"

Eski eşinin fotoğrafını paylaşan ünlü müzisyen, "İlk eşim Hale Alanson hakkın rahmetine kavuşmustur. Ben ve çocuklarım büyük üzüntü içindeyiz. İlk eşim Hale'yi hiç unutmayacağım. Benim, çocuklarımız Hilmi ve Eda'nın gönlünde hep yaşayacaksın Hale..." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Mazhar Alanson ile Hale Alanson'un Eda ve Hilmi adında iki oğlu bulunuyor.

Mazhar Alanson, 2003 yılında moda tasarımcısı Biricik Suden ile evlenmişti.

Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti
Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti
Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti
Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti
Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti

Kaynak: Snob Magazin

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