Mazda Jinba Ittai Cup'ın Kazananı Necmi Eren

Engel Atlama Yarışmaları'ında İkinciliği Chico isimli atıyla Uğur Yılmaz alırken, Downing Street ile de Hüsnü Dinç üçüncü oldu.

Yarışmanın birincisi Nemci Eren, FEI Avrupa Şampiyonası 2018 Ayaklarından birini yerinde seyretme, para ödülü ve üç ay boyunca Mazda Otomobil kullanım hakkını elde etti. Yarışman ikicini ve üçüncü kazananları ise, para ödülü ve Mazda otomobil kullanım haklarının sahibi oldu.

Mazda Jinba Ittai Cup 2018 Engel Atlama Binicilik Yarışmaları biri final olan toplam üç ayaktan oluştu. 24-25 Şubat 2018 tarihlerinde ilk ayağı gerçekleştirilen yarışmaların, ikinci ayağı 24-25 Mart 2018 tarihinde, finalleri ise 28-29 Nisan 2018 tarihlerinde Türkiyenin en iyi 140 binicisinin katılımıyla gerçekleşti.

3 Ayaklı Engel Atlama yarışmalarının toplam derecelendirilmesi dün 18: 00'de sonuçlandı 43.77 zaman ve sıfır ceza puanıyla Necmi Eren zafere ulaştı. Necmi Eren birincilik ödülünü Mazda Türkiye Pazarlama ve Satış Direktöü Mert Güçlüer'in elinden aldı.

Binicilik severleri güzel bir organizsyonla buluşturan Mazd Jinba Ittıai Cup, ödümüzeki sene için şimdiden binicilik takviminde yerini aldı.