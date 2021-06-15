Maya Başol kimdir? Sen Çal Kapımı dizisi Maya Başol kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sen Çal Kapımı Eda ve Serkan'ın kızı kimdir?
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Maya Başol kimdir? Sen Çal Kapımı dizisi Maya Başol kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sen Çal Kapımı Eda ve Serkan'ın kızı kimdir?

Maya Başol kimdir? Sen Çal Kapımı dizisi Maya Başol kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sen Çal Kapımı Eda ve Serkan'ın kızı kimdir?
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Sen Çal Kapımı dizisinde Eda ve Serkan'ın kızı Maya Başol kimdir merak ediliyor. Maya Başol kimdir, kaç yaşında, nereli? Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Maya Başol hangi fenomenin kızıdır? Annesi ve babası ne iş yapıyor? Maya Başol ile ilgili bilgiler haberimizde.

Maya Başol kimdir merak edildi. Ekranların sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'nda 2 başrol karakterin kızını Maya Başol canlandıracak. Peki, Maya Başol kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleğine ne, doğum tarihi kaç?

SEN ÇAL KAPIMI EDA VE SERKAN'IN KIZI KİMDİR?

Sen Çal Kapımı dizisinde Eda ve Serkan'ın kızını Maya Başol canlandıracak.

MAYA BAŞOL KİMDİR?

Maya Başol, 2015 İstanbul doğumludur. Fox TV'nin beğenilen dizisi Sen Çal Kapımı dizisinde başrol karakterlerin kızını canlandıracaktır.

Maya Başol doğum tarihi : 2015

Maya Başol kaç yaşında : 6 yaşında

Maya Başol nereli : İstanbul doğumlu

Maya Başol mesleği ne : Oyuncu

Maya Başol'un annesi Asya Başol'dur. Asya Başol, sosyal medya fenomenidir. Maya Başol, Sen Çal Kapımı dizisiyle ilk dizisinde rol almış olacak. Buna ek olarak Maya Başol daha önceden LCW olmak üzere birçok markanın reklamlarında rol almıştır.

Maya Başol kimdir? Sen Çal Kapımı dizisi Maya Başol kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sen Çal Kapımı Eda ve Serkan'ın kızı kimdir?

Sosyal medya hesabı da bulunan Maya Başol'un İnstagram adresinde toplamda 860 bin takipçisi vardır. İnstagram hesabına "mayabasol" adresinden ulaşabilirsiniz. Ek olarak Maya Başol, annesi Asya Başol ile aynı İnstagram hesabını kullanmaktadır.

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Maya Başol kimdir? Sen Çal Kapımı dizisi Maya Başol kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sen Çal Kapımı Eda ve Serkan'ın kızı kimdir? - Haberler
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