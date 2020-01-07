Max Steel konusu nedir? Max Steel oyuncuları ve Max Steel özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Max Steel filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Max Steel konusu, Max Steel özeti ve Max Steel - gibi konuları mercek altına alıyoruz. Max Steel filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Max Steel filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bizim İçin Şampiyon filmini izleyecek olanların merak ettiği Max Steel konusu nedir, Max Steel oyuncuları kimler ve Max Steel özeti gibi konuları inceliyoruz.
MAX STEEL KONUSU NEDİR?
Senaryosu Christopher Yost'a ait olan bilim-kurgu türündeki aksiyon filmi, sahip olduğu gücün farkına varan genç Max'in süper kahraman olma ve dünyayı koruma macerasını konu ediniyor.
MAX STEEL OYUNCULARI VE KADROSU
Max Steel Yönetmen: Stewart Hendler
Max Steel Oyuncular: Ben Winchell, Maria Bello, Andy Garcia, Ana Villafañe, Mike Doyle
Max Steel Tür: Aksiyon, Macera, Aile
Max Steel Yapım Yılı: 2016 (93 dk)
Max Steel Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2017 Cuma
Max Steel Senaryo: Christopher Yost
Max Steel Yapımcı Firma: Dolphin Entertainment
Max Steel Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD