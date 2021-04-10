Maviye boyanan kara kaplumbağasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
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Maviye boyanan kara kaplumbağasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR - Haberler | Güncel

Maviye boyanan kara kaplumbağasıyla ilgili soruşturma başlatıldı Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde kara kaplumbağasının yağlı boya ile boyanmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Maviye boyanan kara kaplumbağasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde kara kaplumbağasının yağlı boya ile boyanmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Lüks otellerin bulunduğu Belek Turizm Merkezi'nde bir kaldırımda mavi boyalı şekilde ilerleyen kaplumbağayı görenler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan o görüntülere binlerce kişi tepki gösterdi. Görüntüde kabuğu ve 4 ayağı yağlı boya ile maviye boyanan kaplumbağanın kaldırımdan doğal yaşam alanına ilerlediği görüldü. Gelen şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğiekipleri inceleme başlattı. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden de destek alan HAYDİ ekipleri videoyu paylaşan ve kaplumbağayı boyayan kişi yada kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Maviye boyanan kara kaplumbağasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Maviye boyanan kara kaplumbağasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Maviye boyanan kara kaplumbağasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

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