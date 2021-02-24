Mavi yumurta daha mı faydalı? Yumurta renkleri neden farklı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mavi yumurta daha mı faydalı? Yumurta renkleri neden farklı?

24.02.2021 11:20 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:23
Mavi yumurta daha mı faydalı? Yumurta renkleri neden farklı?

Yumurtanın faydaları saymakla bitmez. Vücut için gerekli vitaminleri barındıran Mavi yumurta daha mı faydalı? Yumurta renkleri neden farklı? Yumurta ile ilgili bilgiler haberimizde.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında gündem olan Mavi yumurta daha mı faydalı? Yumurta renkleri neden farklı?

MAVİ YUMURTA DAHA MI FAYDALI?

Mavi yumurta, kökeni Güney Amerika'da yer alan Şili'de olan Araucana adlı tavuk ırkının yumurtasıdır. Bu tavukların vücut özelliklerine göre kuyrukları yoktur ve bunun yerine kulak kuyrukları bulunmaktadır. Yumurtasının renginin mavi olmasının sebebi ise, Araucana'ların genlerinden gelen pigmentlerdir. Anlayacağınız, varoluşları gereği mavi bazen de rengi maviye çalan yumurta üretmektedirler.

YUMURTA RENKLERİ NEDEN FARKLI?

Yumurtaların farklı renkte olması tavuğun türü ile ilgili. Örneğin Leghorn beyaz, Orpington kahverengi Ameraucana tavukları ise mavi renkli yumurta yumurtluyor. Kabuğun rengini tavuğun bir geni belirliyor. Bu gen farklı türlerde kabukta farklı renkli pigment birikmesine neden oluyor böylece farklı renkteki yumurtalar oluşuyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Ömer Çelik Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı İrem Derici Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ersun Yanal Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mavi yumurta daha mı faydalı? Yumurta renkleri neden farklı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 11:23:29. #1.16#
title