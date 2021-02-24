Mavi yumurta daha mı faydalı? Yumurta renkleri neden farklı?

Yumurtanın faydaları saymakla bitmez. Vücut için gerekli vitaminleri barındıran Mavi yumurta daha mı faydalı? Yumurta renkleri neden farklı? Yumurta ile ilgili bilgiler haberimizde.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında gündem olan Mavi yumurta daha mı faydalı? Yumurta renkleri neden farklı?

MAVİ YUMURTA DAHA MI FAYDALI?

Mavi yumurta, kökeni Güney Amerika'da yer alan Şili'de olan Araucana adlı tavuk ırkının yumurtasıdır. Bu tavukların vücut özelliklerine göre kuyrukları yoktur ve bunun yerine kulak kuyrukları bulunmaktadır. Yumurtasının renginin mavi olmasının sebebi ise, Araucana'ların genlerinden gelen pigmentlerdir. Anlayacağınız, varoluşları gereği mavi bazen de rengi maviye çalan yumurta üretmektedirler.

YUMURTA RENKLERİ NEDEN FARKLI?

Yumurtaların farklı renkte olması tavuğun türü ile ilgili. Örneğin Leghorn beyaz, Orpington kahverengi Ameraucana tavukları ise mavi renkli yumurta yumurtluyor. Kabuğun rengini tavuğun bir geni belirliyor. Bu gen farklı türlerde kabukta farklı renkli pigment birikmesine neden oluyor böylece farklı renkteki yumurtalar oluşuyor.