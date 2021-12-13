Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği Elazığ temsilciliğine Kara getirildi - Haberler
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Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği Elazığ temsilciliğine Kara getirildi

Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği Elazığ temsilciliğine Kara getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği Elazığ temsilciliğine Erol Kara getirildi.

ELAZIĞ (İHA) - Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği Elazığ temsilciliğine Erol Kara getirildi.

Dernek temsilciliğinin Elazığ'da kurulmasının önemli olduğunu belirten Kara, Türkiye için hayati öneme sahip olan Mavi Vatan konusunda yapmış olduğu çalışmalarla bilinen Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı'nın Başkanı olduğu Türk Denizcilik ve Stratejiler Derneğini kurumsallaştırmak ve Mavi Vatan hareketinin bir ya da birkaç kişiye değil tüm millete ve ülkeye ait bir hareket olması amacıyla Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler Derneğinin kurulduğunu söyledi.

Kısa sürede tüm yurttan vatandaşların dahil olmasıyla üye sayısını ve Mavi Vatan hareketinin gücünü artırmayı amaçlayan Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği merkezinin Ankara'da bulunacağı fakat çalışmaların İstanbul merkezli olarak yürütüleceği belirtildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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