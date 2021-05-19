Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı

Oyuncu Demet Özdemir, süper mini elbisesi ile mest etti. Özdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma övgüler yağdı.

Son dönemde magazin gündemine damga vuran Demet Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yeni fotoğrafıyla takipçilerini mest etti.

"HEM ŞIK HEM FERAH"

Mavi mini bir elbiseyle ayna karşısında poz veren Özdemir, "Şu bir elbise bir ayakkabı ile hemencik hazır olduğun yaz modası rahatlığına bayılıyorum. Hem şık, hem ferah!" notunu düştü.

FOTOĞRAFINA ÖVGÜLER YAĞDI

Paylaştığı fotoğraf ile düzgün fiziğini gözler önüne seren Özdemir, övgüleri topladı.