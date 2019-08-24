'Mavi Mavi'ye King Kong'lu klip

24.08.2019 15:24

90'lara damgasını vuran 5 şarkıyı yeniden coverladığı 'Dejavu' albümünde Elif Kaya, çıkış parçası 'Mavi Mavi'nin klip çekimi için kamera karşısına geçti. Yönetmenliğini Buğra Dedeoğlu'nun üstlendiği 'Mavi Mavi'nin klibinde, Elif Kaya'nın 'King Kong' ile olan ilginç hikayesi anlatılıyor.

Mavi Mavi, Karabiberim, 8.15 Vapuru, Sök Kalbini ve Selam Ver adlı şarkıların yer aldığı 'Dejavu' albümünün tarzını 'DIY Cover' olarak adlandıran Elif Kaya, alışılagelmişin dışındaki yorumu ve yeni tarzıyla dikkat çekiyor.

'Poll Production' etiketiyle 30 Ağustos'ta müzikseverlerle buluşacak olan 'Dejavu' albümünün prodüktörlüğünü ve aranjörlüğünü ünlü müzisyen Selim Çaldıran gerçekleştirdi.

Kaynak: Bültenler