- Mavi Marmara saldırısının 10. yılında Gazze'de anma etkinliği düzenlendi
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- Mavi Marmara saldırısının 10. yılında Gazze'de anma etkinliği düzenlendi

- Mavi Marmara saldırısının 10. yılında Gazze'de anma etkinliği düzenlendi İsrail'in Mavi Marmara gemisine gerçekleştirildiği saldırının 10'uncu yılı nedeniyle Gazze'de anma etkinliği düzenlendi.

31.05.2020 18:13 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:19

- Mavi Marmara saldırısının 10. yılında Gazze'de anma etkinliği düzenlendi

GAZZE - İsrail'in Mavi Marmara gemisine gerçekleştirildiği saldırının 10'uncu yılı nedeniyle Gazze'de anma etkinliği düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Mavi Marmara gemisine gerçekleştirdiği saldırının 10'uncu yılı nedeniyle Gazze'de anma etkinliği düzenledi. Gazze Limanı'nda düzenlenen etkinlikte Filistinli çocuklar, Mavi Marmara şehitlerinin fotoğraflarını taşıdı. İHH Gazze Temsilcisi Eşref Yılmaz etkinlikte yaptığı konuşmada, "İşgal altında olan Gazze halkının acılarını hissederek Osmanlı hassasiyeti ile Gazze halkına yardımlarını ulaştırabilmek için yola çıkmış olan Mavi Marmara şehitlerimizin şahsım adına ve Gazze halkın adına Allah'ten rahmet diliyorum" dedi. Yılmaz, "10 yıl önce Gazze halkına yarımlarını ulaştırmak, acısını paylaşmak ve ablukayı bitirmek için yola çıkmış olan kardeşlerimiz. Onların silahı yoktu vicdanlarından başka ama onların acı haberi geldi Gazze sahilinde. Bugün 10 yıl oldu, Mavi Marmara şehitlerimizi anıyor, yüce Rabbimden her bir şehidimize rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı Vekili Gazi Hamad ise, "10 yıl önce meydana gelen bu olay, kahramanlıktan ve kişinin sahip olduğu en değerli şey olan canın fedakarlığından bahsediyor. Gazze'nin ablukasını kırmak için canını feda eden bu kahramanlar tarihe geçti" dedi. Hamad, "Kuşatmayı kırma yolculuğu sırasında bir katille karşı karşıya geleceklerini bilmelerine rağmen Filistin halkının yanında durma ve insanın cesareti açısından harika bir örnek sundular" diye konuştu.

- Mavi Marmara saldırısının 10. yılında Gazze'de anma etkinliği düzenlendi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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