Mavi ile yeşilin buluştuğu Ordu, yamaç paraşütçülerini ağırlıyor
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Mavi ile yeşilin buluştuğu Ordu, yamaç paraşütçülerini ağırlıyor

Mavi ile yeşilin buluştuğu Ordu, yamaç paraşütçülerini ağırlıyor
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Kültür Sanat

Ordu'nun turistik alanlarından ve seyir terası konumundaki Boztepe, yamaç paraşütü tutkunlarından ilgi görüyor.

Ordu'nun turistik alanlarından ve seyir terası konumundaki Boztepe, yamaç paraşütü tutkunlarından ilgi görüyor.

Şehir merkezinden teleferik ile ortalama 7 dakika gibi kısa bir sürede çıkış yapılan 530 rakımlı Boztepe, yamaç paraşütü yapmak isteyenlere doyumsuz bir keyif yaşatıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından paraşütlerin kalkış yaptığı alan büyütüldü, zemin de kauçuk malzemeyle kaplandı.

Boztepe yamaç paraşüt pistinde sezon açılışını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, mavi ile yeşilin buluştuğu Ordu'nun turizm potansiyelini her geçen gün artırdıklarını belirtti.

Suyabatmaz, yamaç paraşütü yapmak isteyenler için Ordu'nun önemli bir adres olduğunu, yaptıkları çalışmalarla bu pisti Türkiye'nin en iyilerinden biri haline getirdiklerini aktardı.

Teleferik ile kolaylıkla Boztepe'ye ulaşımın sağlandığı, elverişli pist ile Ordu semalarında süzülmenin çok daha keyifli olduğunu vurgulayan Suyabatmaz, "Ordu turizmde sadece yazın değil, 12 ay boyunca yaylasıyla deniziyle yamaç paraşütü ve diğer tüm aktiviteleri ile ziyaretçilerini bekliyor." ifadesini kulandı.

"Ordu yamaç paraşütü için çok uygun bir yer"

Yamaç paraşütü pilotu Soner Karaman, Ordu'nun yamaç paraşütü için çok uygun bir yer olduğunu söyledi.

Söz konusu pistin uçuşlar için çok elverişli olduğunu belirten Karaman, şöyle konuştu:

"Şehre bu kadar yakın, şehir üzerinde uçabileceğiniz, teleferik ile çıkılan ender yerlerden biri. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan iyileştirmelerle pistin eğimi yamaç paraşütü kalkışına uygun hale getirilirken zemin ise kauçuk ile kaplandı. Bu durum hem turistlerimizin uçuşuna kolaylık sağlıyor hem de malzemelerin zarar görmesini engelliyor. Bu zeminde bir pist Türkiye'de yok diyebilirim."

Boztepe'de tandem uçuşlarına ev sahipliği yapan acente işletmecesi Evren Ersoy da tam yetkili pilotlar eşliğinde gelen misafirleri uçurduklarını dile getirdi.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yamaç paraşütü yapmak istediğini anlatan Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e bu spora gösterdiği destekler için teşekkür etti.

Mavi ile yeşilin buluştuğu Ordu, yamaç paraşütçülerini ağırlıyor
Mavi ile yeşilin buluştuğu Ordu, yamaç paraşütçülerini ağırlıyor
Mavi ile yeşilin buluştuğu Ordu, yamaç paraşütçülerini ağırlıyor
Mavi ile yeşilin buluştuğu Ordu, yamaç paraşütçülerini ağırlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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