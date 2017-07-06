Mavi Bayrak Gölgesinde Caretta Yuvası

ANTALYA'nın Aksu ilçesine bağlı Kundu Turizm Bölgesi'nde bulunan Venezia Palace Hotel'de çifte mutluluk yaşandı. Otel yönetimi, Kundu Turizm Yatırımcıları A.Ş. (KUYAB), Aksu Belediyesi ve Kundu Mavi Bayrak Genel Sorumlusu Erdener Turan nezaretinde önce sahile bırakılan Caretta caretta yumurtaları için korumalı kafes yaptı, ardından 13'üncü kez mavi bayrağı göndere çekti. Antalya'da 2004 yılından bu yana sahiline mavi bayrak asan Venezia Palace Hotel, bugün öğle saatlerinde iki sevinci birden yaşadı. Otel yönetimi, sahillerine çıkarak yumurta bırakan Caretta caretta yuvasına özel yaptırdığı korumalı kafes ile 13'üncü kez kazanılan mavi bayrak ödülü için tören düzenledi. Törene Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Coşkun, otel genel müdürü Murat Coşar ile otel birim müdürleri, Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği (KUYAB) Genel Müdürü Muzaffer Eken ile Kundu Mavi Bayrak Yerel Temsilcisi Erdener Turan katıldı.



İlk törende önce Caretta yuvası için yaptırılan kafes tanıtılırken, ardından sahildeki turistlerle birlikte kafes önünde hatıra fotoğrafı çektirildi. Burada konuşan KUYAB Çevre Koordinatörü İsmail Engin Özcan, bölgelerinde 2003 yılından bu yana yürüttükleri mavi bayrak projesi kapsamında tesislerdeki Caretta yuvalarının da kontrolünü sağladıklarını belirterek, Kundu bölgesindeki sahillere Carettaların bıraktığı yumurtaların zarar görmemeleri için korumalı kafes yapıyoruz. Böylece onların denize güvenle ulaşmalarını da sağlıyoruz. KUYAB olarak tesislerimiz için yaptırdığımız kafesleri aynı zamanda korumaktayız. Bilgilendirme tabelaları ile de turistleri bu konuda bilgilendiriyoruz" dedi.



Ardından, sahile 13'üncü kez kazanılan mavi bayrak asıldı. Burada konuşan Erdener Turan, bölgelerinde yaklaşık 13 yıldır bu çalışmayı yürüttüklerini hatırlatarak, 'Şu an mavi bayrakta Türkiye olarak dünyada üçüncü sıradayız. Antalya bölgesi olarak Türkiye'de ve dünyada şehirler bakımından birinciyiz. Bu bayrağı vermek için deniz temizliği, otel sahil temizliği ve 32 kalite şartını göz önünde bulunduruyoruz. Kundu bölgesinde 5 mavi bayrak var. Daha fazla artırmak için uğraşıyoruz. Misafirlere mavi bayrağı tanıtmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - Antalya