Mavera Hace kim? Mavera Hace Ahmed Yesevi'yi canlandıran Korel Cezayirli kimdir?

Mavera oyuncuları kimlerdir? Mavera Hace kimdir? sorusunun yanıtı Mavera izleyicileri tarafından merak ediliyor. Mavera, ES Film imzalı, Ahmed Yesevi'nin hayatını anlatan tarihi ve dini türündeki Türk televizyon dizisi olan Mavera Hace kim? Mavera Hace Ahmed Yesevi'yi canlandıran Korel Cezayirli kimdir? Mavera dizisi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

TRT1 ekranlarında Ramazan ayına özel olarak yayınlanacak yeni bir dizi başladı. Ramazan ayı boyunca ekranlara gelecek olan dizi, bir mini dizi olarak yayınlanacak. Mavera dizisi, İslamiyet'i Türklere anlatan Ahmet Yesevi ve arkadaşlarının yasadığı olayları konu ediniyor. Peki, Mavera Hace kim? Mavera Hace Ahmed Yesevi'yi canlandıran Korel Cezayirli kimdir? İşte, Mavera dizisi oyuncuları!

MAVERA DİZİSİ OYUNCULARI

Mavera dizisinin oyuncu kadrosunda; Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Sinan Tuzcu, Necip Karakaya, Tansel Öngel, Alkan Kızılırmak, Zara, Hasan Küçükçetin, Ferit Kaya, Demircan Kaçel, Arben Akış, Erdem Ergüney, Evren Erler, Handan Yıldırım, Haydar Köyel, Mehmet Ali Aysin, Nusret Çetinel, Sedat Mert, Dilara Yeşilyaprak, Nur Berfin Çiroğlu, Hakan Can, Mehmet Korhan Fırat, Recep Usta gibi isimler yer alıyor.

MAVERA HACE AHMED YESEVİ KİMDİR?

Hace Ahmed Yesevi'nin büyük yolculuğu TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Bu yolculukta engelleri aştıkça sadece Türkistanlı bir garip derviş olmaktan çıkıp, çağlara damga vuracaktır. Tesir ettiği insanları iyiliğe yönelten karşısına çıkan kötülüklere müdahale eden tarihteki ilk Alperen'dir.

KOREL CEZAYİRLİ KİMDİR?

Korel Cezayirli 2 Nisan 1976'da Ankara'da doğan Türk oyuncudur.

İlk-orta-lise eğitimini yine Ankara'da tamamladı. 1985–1994 yılları arasında sırasıyla; yüzme basketbol ve artistik buz pateni dallarında lisanslı sporcu oldu.

2 Nisan 1976 Ankara doğumlu olan Korel Cezayirli ilk orta ve lise eğitimini Ankara' da tamamladı. Korel Cezayirli, 1985 - 1994 yılları arasında, sırasıyla; yüzme, basketbol, artistik buz pateni dallarında lisanslı sporcu oldu. 1995 - 1996 yılları arasında modern dans ve jazz dans üzerine dersler aldı. 1996' da Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü' nü kazandı. Öğrenciliği süresinde, başta Prof. Bozkurt KURUÇ, Semih SERGEN, Lale ORALOĞLU olmak üzere birçok ustadan dersler aldı. 2000 yılında konservatuvardan başarıyla mezun oldu. Aynı yıl "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları" sınavını kazanarak göreve başladı. 2005-2006 sezonunda Şehir Tiyatroları bünyesinde Geleneksel Türk Tiyatrosu Birimi'ni kurarak Çağdaş Türk Tiyatrosu Kuramı çalışmalarını başlattı.

HACE NE DEMEK?

Hace kelimesinin anlamı ise; Müderris, hoca, efendi mânâsına ilim sâhibi kimselere verilen Farsça bir ünvan.