: MAÜ Akademisyen Yetiştirme Programı

07.02.2020 17:31 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:33

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü İbrahim Özcoşar, Akademisyen Yetiştirme Programı'na ilişkin, "Lisans düzeyinde eğitim gören gençlerimizi, entelektüel, kendi coğrafyasını özgün ve özgür bir şekilde değerlendirebilecek, ileri düzeyde sosyal bilimci olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Özcoşar, yaptığı açıklamada, üniversitenin kurulduğu andan itibaren ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak ön plana çıkmaya çalıştığını söyledi.

Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak yaşadıkları coğrafyayı modern ötesi bir yaklaşımla değerlendirebilecek, ele alabilecek, inceleyebilecek, yaşadığı coğrafyanın gerçeklerini ortaya koyabilecek sosyal bilimler zihni oluşturmaya yönelik strateji geliştirdiklerini ifade eden Özcoşar, "Artuklu AYP üniversitenin lisans öğrencilerinden istekli olanlara akademik açıdan rehberlik etmek, düşünme, araştırma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirerek onların disiplinler arası bir yaklaşımla kendi alanlarında nitelikli birer akademisyen olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla oluşturuldu." dedi.

"Lisans düzeyinde eğitim gören gençlerimizi, entelektüel, kendi coğrafyasını özgün ve özgür bir şekilde değerlendirebilecek, ileri düzeyde sosyal bilimci olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz." diyen Özcoşar, programın, öğrencilerin kendi lisans alanlarında yaptıkları çalışmaların ötesine geçerek 3 yıllık bir süreci kapsadığı, yabancı dil yetkinliğini geliştirme noktasında doğu ve batı dillerinden en az iki yabancı dil öğrenimini hedef aldığı, temel teorik bağlamları olabildiğince derinlemesine inceleyerek araştırmalara imkan sunan özel bir eğitimi kapsadığını aktardı.

Özcoşar, "Program ile akademisyen ithal eden bir üniversiteden, akademisyen ihraç eden bir üniversiteye doğru adım atıldı." ifadesini kullandı.

Artuklu AYP'nin tüm bölümlere açık olmakla birlikte felsefe, tarih, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, siyaset bilim, İslami ilimler alanlarında yoğunlaştığı, 1. ve 2. sınıf öğrencilerinden not ortalamalarının 70'in üzerinde olanların aday olabileceği bildirildi.

Kaynak: AA

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