Dördüncü duruşmada, 18 yaşından küçük olan ve tutuklu yargılanan sanıklar B.B. ile U.B. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Mattia Ahmet Minguzzi davası ne zaman? Minguzzi davası ertelendi mi? Son durum ne?

TANIKLAR İÇİN ZORLA GETİRME KARARI

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava 17 Temmuz'da Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dördüncü duruşmada, 18 yaşından küçük olan ve tutuklu yargılanan sanıklar B.B. ile U.B. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada dinlenilmesi beklenen 7 tanığın mahkemeye gelmediği tespit edildi. Bu durum üzerine mahkeme heyeti, bu tanıkların bir sonraki duruşmaya zorla getirilmelerine karar verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 2 Ekim tarihine erteledi.

SANIK SAYISI ARTIŞ GÖSTERDİ

Bir önceki, yani üçüncü duruşmada ifade veren 7 tanıktan 2'sinin daha dosyaya sanık olarak eklenmesine karar verilmişti. Böylece yargılanan sanık sayısı toplamda 4'e çıktı.

HAKİM HEYETİ DEĞİŞTİ

20 Haziran'da yapılan üçüncü duruşmada, reddi hakim talebi nedeniyle dosyayla ilgilenen önceki mahkeme heyeti davadan çekilmişti. 17 Temmuz tarihli duruşmada ise yeni bir heyetin göreve başlaması planlandı.

BİLİRKİŞİ RAPORU MAHKEMEYE SUNULDU

İkinci duruşmada detaylandırılması istenen ancak üçüncü duruşmaya kadar hazır hale getirilemeyen bilirkişi raporu nihayet mahkemeye sunuldu. Mahkeme, kalan tanıkları da ilerleyen duruşmalarda dinleyecek.

DÖRT SANIĞA CİDDİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLİYOR

Sanıklardan B.B. ve U.B., "çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla 18 ila 24 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanıyor. Diğer sanıklar M.A.D. ile A.Ö. ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçlamasıyla tutuklandı.

AHMET MİNGUZZİ CİNAYETİ DAVASINDA DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin görülen iki sanıklı ana dava doyasıyla sonradan tutuklanarak haklarında iddianame hazırlanan iki sanığın dosyası birleştirildi.

MATTİA AHMET MİNGUZZİ NE ZAMANA ERTELENDİ?

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın dördüncü duruşmasında 7 tanığın gelmemesi üzerine zorla getirilmelerine karar verildi. İki tutuklu sanığın tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme davayı 2 Ekim tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak Cuma sabahı saat 08.25 sularında Kadıköy'deki tarihi salı pazarında yaşanan olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, alışveriş yaptığı sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 14 gün boyunca tedavi gördü; ancak beyin ölümü gerçekleşmesinin ardından yaşamını yitirdi.