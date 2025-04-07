Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti ne zaman oldu? Ahmet Minguzzi'yi kim öldürdü?

Kadıköy Salı Pazarı'nda meydana gelen bıçaklı saldırı, 15 yaşındaki bir çocuk tarafından gerçekleştirildi. Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti, Türkiye'de gençler arasındaki şiddet olaylarına dikkat çeken trajik bir örnek olarak kayıtlara geçti. Peki, Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti ne zaman oldu ve olay nasıl gelişti? Hayatını kaybeden genç kimdi ve olay sonrasında neler yaşandı? İşte detaylar ve kamuoyunu derinden etkileyen olayın kronolojik özeti...

MATTIA AHMET MINGUZZI CİNAYETİ NE ZAMAN OLDU?

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025 Cuma sabahı saat 08:25 sularında Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda alışveriş yaparken saldırıya uğradı.

AHMET MINGUZZI'Yİ KİM ÖLDÜRDÜ?

24 Ocak'ta Mattia, Kadıköy'deki hareketli bir sokak pazarında saldırıya uğradıktan sonra yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Minguzzi, 15 yaşındaki B. B. tarafından beş kez bıçaklandı. Bıçak darbeleriyle yere düşen Mattia, 16 yaşındaki U. B. tarafından tekmelenerek devam eden şiddete maruz kaldı. Saldırıdan bir gün sonra Mattia'nın beyin ölümünün gerçekleşmiş olduğu bildirildi.