Matt Smith kimdir? Matt Smith filmleri nelerdir? Matt Smith evli mi? Doctor Who'nun en sevilen doktorlarından biri olan Matt Smith kimdir? Matt Smith filmleri nelerdir?

Doctor Who'nun en genç, en sevilen doktorlarından biri olan ve Guiness Rekorlar Kitabına adını yazdıran Matt Smith hakkında merak edilenler haberimizde. Matt Smith kimdir? Matt Smith filmleri nelerdir?

MATT SMITH KİMDİR?

Tam adıyla Matthew Robert Smith, 28 Ekim 1982 doğumlu, İngiliz tiyatro ve dizi oyuncusudur.

Doctor Who'da On birinci Doktor'u oynayarak adından söz ettiren aktör, 2011 yılında BAFTA Ödülü'ne aday gösterilmiştir.

İlk başlarda profesyonel futbolcu olmak isteyen Smith, belinden geçirdiği bir sakatlık yüzünden sporu bıraktı. Kendisinde beliren hastalık Ankilozan spondilit isimli bir hastalıktır.

Ulusal Gençlik Tiyatrosu'na katıldıktan sonra East Anglia Üniversitesi'nde Drama ve Yaratıcı Yazarlık okuyan sanatçı, Londra tiyatrolarında Murder in the Cathedral, Fresh Kills, The History Boys ve On the Shore of the Wide World gibi oyunlarda yer alarak 2003 yılında aktörlüğe adım attı. Repertuvarını West End tiyatrosuna kadar genişleten Smith, Christian Slater ile birlikte Swimming with Sharks adlı filmin tiyatro uyarlamasını oynadı. Bunu bir yıl sonra eleştirmenlerce çok beğenilen That Face oyunundaki Henry karakteri takip etti.

Doctor Who'da oynamadan önce ilk televizyon rolünü, Jim Taylor olarak Philip Pullman'ın The Ruby in the Smoke ve The Shadow in the North kitaplarının BBC uyarlamalarında kapan oyuncu, ilk baş rol oyunculuğu deneyimini Danny olarak eski bir BBC televizyon dizisi olan Party Animals'da yaşadı.

Ocak 2009'da 'On birinci Doktor' olacağı açıklanan Smith, bu dizide Doktor'u oynayacak en genç kişi oldu.

Aktör, 2011 yılında Christopher Isherwood rolünde bir BBC televizyon filmi Christopher and His Kind'da oynadı. En son olarak 2012 yılında Bert Bushnell rolünde Bert and Dickie isimli filmde göründü.

Kariyer öncesi ve eğitimi

Smith, Northampton'da doğmuş ve büyümüştür. İkinci derecede kapsamlı bir okul olan Northampton School For Boys' da okumuştur. Profesyonel bir futbol oyuncusu olmak istemiştir, önceden Northampton Town FC, Nottingham Forest FC ve Leicester City FC gibi gençlik takımlarında oynamıştır.

Ciddi bir bel sakatlığından sonra, drama öğretmeni onu gizlice Twelve Angry Man uyarlamasına onuncu jüri üyesi olarak yazdırmıştır. Oyundaki bölümü aldı, fakat öğretmeninin onu yazdırdığı drama festivaline gitmeyi reddetti. Drama öğretmeni ısrar etti ve sonunda Matt'i Londra'daki National Youthe Theatre'a katılmaya ikna etti.

Okulu bitirince, Smith East Anglia Üniversitesi'nde Drama ve Yaratıcı Yazarlık bölümünde okudu.

Özel hayatı

Smith, Billie Piper ve Mayana Moura ile kısa süreli ilişkiler yaşamıştır. Daisy Lowe ile 18 ay ilişki yaşamış ve Kasım 2011'de ayrılmışlardır. Matt bir ateisttir. Richard Dawkins'in The God Delusion [Tanrı Yanılgısı] adlı kitabını okuduktan sonra ateist olmuştur.

Akrep burcudur. Takma adı 'Smithers'dır. Büyük bir Blackburn Rovers taraftarıdır.

Favori müzik grubunun Radiohead olduğunu söylemiştir. Gitar çalabilmektedir. Gonzo With Alexa Chung adlı programda gitar çalmıştır. Futurama ve South Park izlemeyi sevmektedir.

Ailesi

Matt'in annesinin ismi Lynne Smith,babasının ismi Dave Smith'tir. Matt'in bir ablası vardır ve adı da Laura Jane Smith'tir. Laura'nın kendi dans grubu vardır. Matt Doktor rolüne seçildiğini ilk babasına söylemiştir.

Doctor Who

26 Yaşında Doktor'u oynayan en genç aktör olarak rolü David Tennant'tan aldı. 11. Doktoru 3 sezon canlandırdıktan sonra 25 Aralık 2013'te Noel özel bölümü olan "The Time of the Doctor" bölümüyle rolü 12. Doktor olan Peter Capaldi'ye devretti.

"Doktor çok özel bir rol ve bu rol için çok özel bir aktör gerekiyor. Aynı anda hem genç hem de yaşlı, bir bilim adamı ve kahraman, okulun yaramaz çocuğu ve evrenin yaşlı bilge adamı olmalısınız. Matt kapıdan içeriye girip cesur ve yepyeni bir Zaman Lordu olarak aklımızı başımızdan aldığında aradığımız adamı bulduğumuzu anlamıştık."

Doctor Who'nun başyapımcısı ve başyazarı Steven Moffat, Matt Smith'in role seçiminde.

Doctor Who'dan sonra

Matt, 2012'de okuduğu National Youthe Theatre'ın koruyucusu seçildi. Şu ana kadarki Doktor rolünü oynayan en genç kişi olduğu için Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiştir.

MATT SMITH FİLMLERİ NELERDİR?

Filmler, günümüzden geçmişe doğru sıralanmıştır.

My Golden Year - Proje Aşamasında

Morbius

His House

Last Night In Soho

Official Secrets

Mapplethorpe

Charlie Says

Patient Zero

Aşk ve Gurur ve Zombiler

The Crown

Terminator: Genisys

Kayıp Nehir

Doctor Who 50. Yıl Özel Bölüm

Untitled Bounty Hunter Project

Doctor Who

Christopher And His Kind

Rahim

The Shadow In The North

Yeni Bir Aşk

The Ruby In The Smoke

MATT SMITH EVLİ Mİ? MATT SMITH'İN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Matt Smith, Billie Piper ve Mayana Moura ile kısa süreli ilişkiler yaşamıştır.

Daisy Lowe ile 18 ay süren bir ilişki yaşamış ve Kasım 2011'de ayrılmışlardır.

Günümüzde ise Emilia Clarke ilişki yaşadığı söylenmektedir.