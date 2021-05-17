MATSO Başkanlığına Seydi Tahsin Güngör seçildi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör oldu.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör oldu.

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla hayatını kaybetmesi nedeniyle seçime gidildi.

MATSO binasında yapılan seçimde, Seydi Tahsin Güngör başkanlığa seçildi.

Başkan Güngör, tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, yapılan seçimin Manavgat iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Rahmetli başkan Ahmet Boztaş'ın yolunda ilerleyerek kaldığı yerden projelerini sürdüreceğini belirten Güngör, "Merhum başkanımız Ahmet Boztaş, Manavgat iş dünyasına ve MATSO'ya çok büyük hizmetler yaptı. Tüm yönetim kurulu üyelerimizin destekleri ile başkanımızın bıraktığı bayrağı kaldığı yerden azimle çalışarak aynı şekilde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur