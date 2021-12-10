Matrix'in oyunu Matrix Awakens'de 38 bin'den fazla sürülebilir araç bulunuyor - Haberler
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Matrix'in oyunu Matrix Awakens'de 38 bin'den fazla sürülebilir araç bulunuyor

Matrix'in oyunu Matrix Awakens'de 38 bin'den fazla sürülebilir araç bulunuyor
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Unreal Engine 5 ile geliştirilen Matrix awakens: An Unreal Engine 5 Experience'dan 11 dakikalık fragman paylaşıldı. PlayStation ve Xbox konsollarına çıkacak oyundan görüntüler paylaşıldı.

Matrix Awakens, bütünüyle Unreal Engine 5'teki bir şehrin geniş ve ayrıntılı bir simülasyonudur. Grafiksel fotogerçekçilikten daha fazlası, hem geniş hem de son derecede ayrıntılı yaya ve araç trafiğinin simülasyonlarını sunar.

Projenin duyurusunda şu sözlere yer verildi, "Şehir, her biri milyonlarca çokgenden oluşan yedi milyon örnekli varlıktan oluşuyor. Binlerce modüler parçadan yapılmış yedi bin bina, 45.073 park edilmiş araba (38.146'sı sürülebilir), 260 km'nin üzerinde yol, 512 km kaldırım, 1.248 kavşak, 27.848 lamba direği ve 12.422 rögar kapağı bulunmaktadır. Nanite, bu milyarlarca çokgeni akıllıca yayınlar ve işler, her şeyi film kalitesinde süper hızlı hale getirir."

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Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience, yalnızca PS5 ve Xbox Series X'te kullanılabilir.

MATRIX AWAKENS FRAGMANI

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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