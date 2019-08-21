Matrix 4 filminin çekimleri 2020 yılında başlıyor

21.08.2019 09:45

Bilim kurgu sinemasının efsanelerinden Matrix geri dönüyor. 1999 yılında gösterime giren ilk filmin 20. yıl dönümünde yapılan açıklama Warner Bros stüdyolarından geldi. Devam filminin gelip gelmeyeceği yıllardır merak edilen üçlemenin dördüncü bölümünün 2020 yılında çekimlerine başlanacağı duyuruldu. Bu gelişme sinema severler arasında heyecan yarattı.

Matrix hayranlarını asıl şaşırtan haber ise üçlemenin ana karakterleri Keanu Reeves ve Carrie-Ann Moss'un devam filminde de yer alacak olması. Euronews.com'da Görüntüle