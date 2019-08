Matrix 4 filminin başrol oyuncusu Keanu Reeves kimdir?

21.08.2019 10:43

John Wick serisinde suikastçılara karşı mücadelesini gözler önüne seren Keanu Reeves, Matrix 4 filminde Neo karakteriyle yer alacak. Keanu Reeves eşi, filmleri, hayatı haberimizde…

KEANU CHARLES REEVES KİMDİR?

Başarılı oyuncu Reeves 2 Eylül 1964 tarihinde Lübnan'da dünyaya geldi. Kanadalı aktörün adının anlamı, "Dağlardan esen rüzgar" dır. Anne ve babası Beyrut'ta tanışmışlar. Annesi İngiliz, babası Çin asıllı bir Havai'lidir. Kanada'da büyüdüğü için Kanadalı olduğunu söyleyen yönetmen ve müzisyen, 3 ülkenin vatandaşlığına sahip. Reeves'ın 3 kız kardeşi bulunuyor.

AL PAÇİNO İLE 'ŞEYTANIN AVUKATI FİLMİNDE OYNADI

Reeves, oyunculuk kariyerine Kanada'da "Hanging In" isimli yapımla başladı. İlk stüdyo filmi "Youngblood" oldu. Bu filmden sonra Toronto'dan Los Angeles'a geçiş yapan Keanu Reeves, River's Edge'de rol aldı ve bu filmin başarısından sonra Bill ve Ted'in Maceraları'nı çekti. 1990'ların başlarında Point Break ve My Own Private Idaho gibi büyük yankı uyandıran projelerde yer aldı. 1993 yılında Bram Stoker's Dracula'da oynadı. 1994 yılında Speed filmini çekti. Bu film sayesinde Keanu'nun izlenirliği arttı ve Johnny Mnemonic ve Chain Reaction gibi filmlerde rol almasına yardımcı oldu. Kariyerinde düşüş yaşayan Reeves'e, Speed filminin devamında yer alması teklif edilse de Al Paçino ve Charlize Theron ile Şeytanın Avukatı'nı çekmeyi tercih etti.

HOLLYWOOD BULVARINDA ADINA YILDIZ VERİLDİ

1999 yılında The Matrix filminde başrol oynadı. Bu filmle Hollywood yıldızı olduğunu ispatladı. The Matrix ile bu filmin devam filmleri arasında birkaç projede yer aldı. 31 Ocak 2005'te başarılı oyuncuya Hollywood Walk of Fame'de bir yıldız verildi. Keanu Reeves'in de rol aldığı A Scanner Darkly de 2006 yılında gösterime girdi. 2014'te John Wick ile dikkatleri üzerine çekti ve ardından 2017 ve 2019 yıllarında filmin devamı geldi.

KIZINI VE KIZ ARKADAŞINI KAYBETTİ

Keanu Reeves, Aralık 1999'da kız arkadaşı Jennifer Syme, doğum yaptı ancak bebeği ölü doğdu. Nisan 2001'de Jennifer Syme, Marilyn Manson'ın partisinden sonra aldığı alkol ve uyuşturucu sonucu bir trafik kazası geçirdi ve hayatını kaybetti. Oyuncunun kız kardeşlerinden Kim, yıllardır lösemi hastalığı ile mücadele ediyor ve bakımını abi Reeves üstlendi.

Dogstar isminde bir rock grubu bulunan müzisyen, büyük bir punk rock dinleyicisidir. Son zamanlarda Becky isimli bir grupla çalıyor.