Matrak NFT Games, 180 Milyar Dolarlık Dünya Oyun Pazarına Göz Dikti

Matrak Nft Games yerli bir girişim olarak Türkiye'den doğup, dünyada ses getirmeyi hedefliyor. Matrak Games "Oynadıkça-Kazan" iş modelini benimseyerek insanlara Oyunlar vasıtasıyla para kazandırmayı ve kripto dünyasını eğlenirken öğretmeyi hedefliyor.

NFT'ler ile "Oynadıkça-Kazan"

NFT'ler (Emsalsiz tokenler) dijital sertifikalar olarak blokzincirden faydalanan benzersiz ve taklit edilmez dijital nesnelerdir. NFT'leri kullanarak oyun oynama fikri son bir senedir çok revaçta, yükselen bu fikri insanların dünya çapında değerlendirmeye başlaması, Oynadıkça-Kazan modeline işlenebilir alan sunuyor. Bu model oyuncuların nakdi kazanç elde ettiği ana iş modelidir. Matrak oyunlarının teorik kurgusu 'kazan-kaybetme' ilkesini benimsiyor. Detaylar için; https://matrak.io/

180 Milyar $'lık dünya oyun pazarına hitap ediyor

Dijital oyun piyasası günümüzün en hızlı yükselen piyasalarından biri haline geldi. Bu piyasayı genişletmek ve değerlendirmek için her gün yeni uğraşlar doğuyor, Matrak Games bu sektörde geniş kitlelere finansal okuryazarlığı eğlenceli oyunlarla öğretmeyi hedeflemekte.

Matrak Token ön satışı ve listelenmesi lider fan token borsası Bitçi üzerinden yapılıyor

15 Eylül'de başlayan MTRK Token satışı belirlenen hedefin büyük bir çoğunluğuna ilk 24 saat içerinde ulaştı. 21 Eylül'de sona erecek olan ön arz 150 Milyon adet olup, toplam arz 23 Eylül'de Bitçi Borsası üzerinde listelenmek üzere toplam 500 Milyon adettir. Token ön satışı ve borsa işlemleri için; https://www.bitci.com/matrak

Matrak Oyun Stüdyosu Ekosistemi

Matrak Games şu anda biri yurt dışında olmak üzere 5 oyun stüdyosu ile partnerlik anlaşması gerçekleştirdi. Ayrıca 5 yeni stüdyo ile de görüşmeler devam etmekte, yakında uzakdoğu temelli, büyük bir oyun stüdyosu ile de ortaklık planlanıyor. Matrak Games'in partner oyun stüdyoları casual, hyper-casual, hybrid-casual oyunlar üzerine uzman mobil ve web tabanlı oyun geliştirme stüdyolarından oluşuyor.

Matrak NFT Games dijital oyun meraklılarını ve kripto yatırımcılarını buluşturacak

Kripto dünyası ve blokzincir teknolojisine dayalı oyunlaştırmanın etkisi günümüz dünyasında alışıldık bir meta haline geldi, bu dünyanın yeni trendi NFT'ler ise öngörülemeyen bir şekilde ilgi görüyor. Günümüzün en büyük ve güçlü pazarlarından biri olan dijital oyun pazarı ve geleceğin teknolojisi NFT'leri Matrak Games'te bulabilirsiniz.

Yeni adımlarının ardından bir basın açıklaması yayınlayan Matrak NFT Games CEO'su Afşar Akar ise şu sözleri dile getirdi:

"Matrak Games olarak globalde 180 Milyar Dolar büyüklüğe sahip Dijital Oyun pazarına Türkiye'den blokzincir tabanlı bir yerli oyuncu olarak giriyoruz. Yerli kripto para borsalarından kendi blokzincir ağıyla taraftar token arzlarında lider konumdaki Bitci.com ile yaptığımız uzun vadeli iş birliği anlaşmasıyla, #GameFi sektöründe Bitci ekosistemindeki taraftar tokenler ve bunlara ait NFT'ler ile dijital oyunlar geliştirerek finansal okuryazarlığı eğlenceli şekilde öğreten, oynadıkça da kazandıran global bir oyuncu olmayı hedefliyoruz."

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