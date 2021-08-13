Matrah ne demek? TDK'ya göre matrah nedir, ne anlama geliyor?

Dilimizdeki bazı kelimelerin anlamları bilinmeyebiliyor. Bu kelimelerden birisi de matrah kelimesidir. Peki, matrah ne demek, kökeni hangi dildir? Türk Dil Kurumu'na göre matrah ne anlama gelir? Matrah nedir? İşte bilgiler...