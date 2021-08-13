Matrah ne demek? TDK'ya göre matrah nedir, ne anlama geliyor?
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Matrah ne demek? TDK'ya göre matrah nedir, ne anlama geliyor?

Matrah ne demek? TDK'ya göre matrah nedir, ne anlama geliyor?
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Dilimizdeki bazı kelimelerin anlamları bilinmeyebiliyor. Bu kelimelerden birisi de matrah kelimesidir. Peki, matrah ne demek, kökeni hangi dildir? Türk Dil Kurumu'na göre matrah ne anlama gelir? Matrah nedir? İşte bilgiler...

Anlamı merak edilen kelimelerin başında 'matrah' kelimesi geldi. Peki, Matrah ne demek? TDK'ya göre matrah ne anlama geliyor, nedir?

TDK'YA GÖRE MATRAH NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Arapça'dan geçen matrah kelimesi "Bir verginin miktarını belirtmek için temel olarak alınan değer." anlamına gelmektedir.

Matrah ne demek? TDK'ya göre matrah nedir, ne anlama geliyor?

TDK matrah anlamı : Bir verginin miktarını belirtmek için temel olarak alınan değer.

MATRAH NEDİR?

Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutardır/değerdir.

Matrah, içerdiği değere göre ikiye ayrılır:

  • - Advalorem matrah: Belirli bir rakamdır. (.....TL). Örneğin gelir vergisinde elde edilen gelirden indirilebilir giderler düşüldükten sonra kalan kısım matrahı oluşturur. Bu tutara "oran" uygulanması yoluyla da vergi borcu hesaplanır; bu işleme de verginin tarhı denilmektedir.
  • - Spesifik matrah: Vergiye sebep olan şeyin cinsi, özelliğine göre belirlenen matrahtır (m2, kwat, motor gücü 1500 gibi). Örneğin MTV'de matrah hesaplanırken motorlu taşıtın motor gücü hesaba katılmaktadır.

Matrah Belirleme Usulleri:

  • - Beyan Usulü: Vergi mükellefinin kendi matrahını beyan etmesidir.
  • - Götürü Usul: Vergilendirmeye esas olacak değer veya miktarın tek tek belirlenmesi yerine aynı durumdaki tüm vergi mükellefleri için genel olarak belirlenmesidir.
  • - İdarece Takdir Usulü: Matrahın belirlenmesi konusunda idarenin takdir hakkını kullanmasıdır.
  • - Karine usulü: Vergi mükellefinin gelir veya servetinin ölçüsü olduğu kabul edilen çeşitli dış göstergelerden yararlanmak suretiyle vergi matrahının hesaplanmasıdır.
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