MATIC Coin nedir? Poligon (MATIC) coin geleceği ve kurucuları

Matic Network (MATIC), temel blockchain ağı katmanını güncellemek yerine, ikinci katman bir ölçeklemeyi amaçlamaktadır. Matic Network'ün esas amaçlarından biri, ağ üzerindeki etkileşimde bulunan işlemler arasındaki karmaşıklığı azaltmaktır. Peki, MATIC Coin nedir? Poligon (MATIC) coin geleceği ve kurucuları

Polygon bugünkü fiyatı ₺18,11 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺35.849.717.372 TRY. Polygon son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #17, piyasa değeri ₺111.295.629.748 TRY. Dolaşımdaki arz 6.145.590.937 MATIC coin ve maksimum seviyede. 10.000.000.000 MATIC coin.

Polygon ile şu anda işlem yapılan en büyük borsalar Binance, Huobi Global, OKEx, FTX, ve . Listeleme yapan diğer borsaları bulabilirsiniz.

MATIC Coin Nedir?

Polygon (önceden Matic Network), Ethereum ölçeklendirme ve altyapı geliştirme için ilk iyi yapılandırılmış, kullanımı kolay platformdur. Temel bileşeni, birden çok uygulama türü oluşturmayı destekleyen modüler, esnek bir çerçeve olan Polygon SDK'dır.

Polygon kullanılarak, iyimser toparlama zincirleri, ZK toplama zincirleri, bağımsız zincirler veya geliştiricinin ihtiyaç duyduğu başka herhangi bir türden infra oluşturulabilir.

Polygon, Ethereum'u etkili bir şekilde tam teşekküllü bir çok zincirli sisteme (diğer adıyla Blockchainlerin İnterneti) dönüştürür. Bu çok zincirli sistem, Ethereum'un güvenliği, canlı ekosistemi ve açıklığı avantajları ile Polkadot, Cosmos, Avalanche vb. Gibi diğer sistemlere benzer.

$ MATIC belirteci var olmaya devam edecek ve sistemi güvence altına alarak ve yönetişimi etkinleştirerek giderek daha önemli bir rol oynayacak.

Polygon (eski adıyla Matic Network), Binance ve Coinbase tarafından desteklenen bir Katman 2 ölçeklendirme çözümüdür. Proje, birçok blok zincirindeki ölçeklenebilirlik sorunlarını çözerek kripto para birimlerinin kitlesel olarak benimsenmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Polygon, Plasma Framework ve proof-of-stake blockchain mimarisini birleştirir. Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin tarafından önerildiği üzere Polygon tarafından kullanılan Plazma çerçevesi, ölçeklenebilir ve otonom akıllı sözleşmelerin kolayca yürütülmesine olanak tanır.

Plazma-POS zinciri üzerine kurulu mevcut ekosistem için hiçbir şey değişmeyecek. Polygon ile, geliştirici ekosisteminden çeşitli ihtiyaçları karşılama yeteneğini genişletmek için mevcut kanıtlanmış teknoloji etrafında yeni özellikler oluşturulmaktadır. Polygon, daha büyük bir ekosisteme ölçeklenebilmesi için temel teknolojiyi geliştirmeye devam edecek.

Polygon, tek bir yan zincirde saniyede 65.000'e kadar işlem yapmanın yanı sıra, iki saniyeden daha kısa olan dikkate değer bir blok onaylama süresine sahiptir. Çerçeve ayrıca, tek bir temel blok zincirinde küresel olarak mevcut merkezi olmayan finansal uygulamaların oluşturulmasına izin verir.

Plasma çerçevesi, Polygon'a, iş kanıtı blok zincirlerinde yaygın olan normal dezavantajları yaşamadan altyapılarında sınırsız sayıda ademi merkeziyetçi uygulama barındırma potansiyeli verir. Şimdiye kadar Polygon, PoS korumalı Ethereum yan zincirine 50'den fazla DApp çekti.

Polygon'un yerel belirteçleri olan MATIC, Ethereum blok zincirinde çalışan bir ERC-20 belirtecidir. Jetonlar, Polygon'daki ödeme hizmetleri için ve Polygon ekosisteminde faaliyet gösteren kullanıcılar arasında bir ödeme para birimi olarak kullanılır. Polygon yan zincirlerindeki işlem ücretleri de MATIC token olarak ödenir.

Polygon'un Kurucuları Kimlerdir?

Polygon (eski adıyla Matic Network) Ekim 2017'de piyasaya sürüldü. Polygon, iki deneyimli blok zinciri geliştiricisi ve bir iş danışmanı olan Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal ve Anurag Arjun tarafından ortaklaşa kuruldu.

Polygon ekibi, 2019'da ağına taşınmadan önce Ethereum ekosistemine büyük katkı sağladı. Ekip, Plasma MVP'yi, WalletConnect protokolünü ve yaygın olarak kullanılan Dagger olay bildirim motorunu Ethereum'da uygulamak için çalıştı.

Ekip, Polygon'un kurucu ortağı Jaynti Kanani'yi içeriyordu. Tam yığın geliştirici ve blok zinciri mühendisi olan Jaynti şu anda Polygon'un CEO'su olarak görev yapıyor.

Jaynti, Ethereum'da Web3, Plasma ve WalletConnect protokolünün uygulanmasında önemli bir rol oynadı. Jaynti, blockchain katılımından önce Housing.com'da veri bilimcisi olarak çalıştı.

Polygon'un kurucu ortağı ve baş operasyon sorumlusu olan Sandeep Nailwal, bir blok zinciri programcısı ve girişimcisidir. Polygon'u (eski adıyla Matic) birlikte kurmadan önce Sandeep, Scopeweaver'ın CEO'su ve Welspun Group'un baş teknik sorumlusu olarak görev yapmıştı.

Anurag Arjun, Polygon'un programlama yapmayan tek kurucu ortağıdır. Ürün yöneticisi olarak IRIS Business, SNL Financial, Dexter Consultancy ve Cognizant Technologies ile görev aldı.

Poligonu Benzersiz Yapan Nedir?

Polygon kendi kendine bir Katman 2 ölçekleme çözümü olarak tanımlanır; bu, projenin yakın zamanda herhangi bir zamanda mevcut temel blok zinciri katmanını yükseltmek istemediği anlamına gelir. Proje, ölçeklenebilirliğin karmaşıklığını ve anlık blok zinciri işlemlerini azaltmaya odaklanıyor.

Polygon , Ethereum ana zincirinden geçen kanıt kanıtı kontrol noktalarına dayanan Plazma çerçevesinin özelleştirilmiş bir versiyonunu kullanır . Bu benzersiz teknoloji, Polygon'daki her bir yan zincirin blok başına 65.536 adede kadar işlem gerçekleştirmesini sağlar.

Ticari olarak, Polygon'un yan zincirleri , Ethereum ekosisteminde bulunan çeşitli merkezi olmayan finans ( DeFi ) protokollerini desteklemek için yapısal olarak tasarlanmıştır .

Polygon şu anda yalnızca Ethereum temel zincirini desteklerken, ağ, topluluk önerileri ve fikir birliğine dayalı olarak ek temel zincirler için desteği genişletmeyi planlıyor. Bu, Polygon'u birlikte çalışabilir, merkezi olmayan bir Katman 2 blok zinciri platformu yapar.

Dolaşımda Kaç Poligon (MATIC) Jetonu Vardır?

MATIC tokenları aylık olarak yayınlanır. MATIC şu anda dolaşımda olan 4.877.830.774 MATIC token arzına ve maksimum 10.000.000.000 MATIC token arzına sahiptir.

2017'deki ilk özel satışında, MATIC'in maksimum arzının yüzde 3,8'i ihraç edildi. Nisan 2019 fırlatma pedi satışında, toplam arzın yüzde 19'u jeton başına 0,00263 dolardan satılarak 5 milyon dolar elde edildi.

Kalan MATIC tokenleri aşağıdaki gibi dağıtılır:

Takım jetonları: toplam arzın yüzde 16'sı.

Danışman belirteçleri: toplam arzın yüzde 4'ü.

Ağ Operasyonları belirteçleri: toplam arzın yüzde 12'si.

Vakıf jetonları : toplam arzın yüzde 21,86'sı.

Ekosistem jetonları: Toplam arzın yüzde 23,33'ü.

Sürüm programına göre, tüm tokenler Aralık 2022'ye kadar piyasaya sürülecek.

Poligon Nasıl Korunur?

Varlık güvenliği için bir kanıt kanıtı doğrulayıcılar ağını kullanan bir Katman 2 çözümü olarak , stake etme, Polygon ekosisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Ağdaki doğrulayıcılar, ağın PoS konsensüs mekanizmasının bir parçası olmak için MATIC tokenlerini teminat olarak ödeyecek ve karşılığında MATIC tokenleri alacak.

Doğrulayıcı olmak istemeyen ağ üyeleri, MATIC tokenlerini başka bir doğrulayıcıya devredebilir, ancak yine de stake etme süreçlerinde yer alacak ve stake etme ödülleri kazanacaktır.

Polygon, risk kanıtı kontrol noktasına ek olarak, daha yüksek bir ademi merkeziyetçilik derecesi elde etmek için blok üreticisi katmanındaki blok üreticilerini kullanır. Bu blok üreticileri, kontrol noktaları ve sahtekarlığa dayanıklı mekanizmalar kullanarak ana zincirlere kesinlik verir.

Polygon'u (MATIC) Nereden Satın Alabilirsiniz?

Ethereum ekosisteminin gelişimine büyük katkı sağlayan projelerden biri olan MATIC, DeFi odaklı çevrimiçi borsalar arasında popülerdir. Şu anda MATIC satın alabileceğiniz, satabileceğiniz ve takas edebileceğiniz en iyi borsalar şunlardır: