"Matematikte Singapur Bar Modeli başarıyı arttırdı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Matematikte Singapur Bar Modeli başarıyı arttırdı"

Matematik okul hayatı boyunca çocukların en çok korktuğu derslerin başında geliyor.

18.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:38
Matematik okul hayatı boyunca çocukların en çok korktuğu derslerin başında geliyor. Bu korkunun yersiz olduğunu ifade eden Matematik öğretmeni Erkan Özkan, matematik dersinde zorlanılmasına yol açan en önemli etkenler arasında ön yargılar ve tutumların yer aldığını ve Singapur'da soyut matematik kavramlarının somutlaştırılarak öğretildiğini söyledi. Özkan, bu yöntemi kendilerinin de uyguladığını belirterek bu sayede başarı gözlemlediklerini ifade etti.

Mektebim Koleji Lise Matematik Bölüm Başkanı Erkan Özkan, dünyaca ünlü Türk matematikçi Ordinaryüs Prof. Dr.Cahit Arf'in  "Matematikte zekadan önce sabır gelir" sözünü hatırlatarak öğrenci ve ebeveynlere önerilerde bulundu ve şunları söyledi: "Öğrencilerimizin matematik derslerinde farklı bakış açılarına sahip bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Matematik konu ve kazanımları, birbirilerinin büyük oranda ön koşullarıdır. Bu ön koşul olma durumu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrencilerin matematik derslerinde zorlanmalarına yol açabiliyor. Bu yüzden matematik derslerinde disiplinli çalışmak ve sabır çok önemli. Örneğin, dörtgenler ve çokgenler konusundaki tüm kazanımlara sahip bir öğrencinin, aynı zamanda soru çözümlerinde yararlanılan üçgenler konusunun kazanımlarını da göz önünde bulundurması gerekiyor."

"SİNGAPUR MATEMATİK BAR MODELİ UYGULANIYOR"

TIMSS ve PISA raporlarında ilk sıralarda yer alan ülkelerde matematik eğitimlerinde farklı yöntem ve tekniklerden yararlanıldığı ifade eden Özkan, "Örneğin, Singapur'da soyut matematik kavramları somutlaştırılarak ele alınmakta, farklı çarpma yöntemleri, problem çözümünde kullanılan davranış, üst öğrenme, süreç, kavram ve beceriden oluşan 5 adım, pratik kurallar ve tam öğrenme yöntemleri uygulanmakta. Öğrencilerin en zorlandığı matematik konularından sayı, kesir ve yaş problemlerinde Singapur Matematik Bar Modeli kullanılarak öğrencilerde kalıcı öğrenme hedeflenmektedir. Ülkemizde de özellikle son yıllarda matematik derslerinde farklı yöntem ve tekniklere yer verilmektedir. Okullarımızda matematik derslerinde uyguladığımız farklı yöntem ve tekniklerin başarıya olumlu etkisi olduğunu gözlemliyoruz" dedi.

"EZBER VAR AMA SINIRLI"

Özkan, öğrenme yollarından biri olan ezber yönteminin, matematik derslerinde özellikle formüllerin zihinde kalması amacıyla kullanıldığını belirterek şunları söyledi: "Formüllerin nereden geldiğini öğrenerek ezber yapmadan kalıcı öğrenme gerçekleşebilir. Yaparak, yaşayarak öğrenmenin matematik derslerine olumlu etkileri bulunuyor. Öğrencilerin keşfederek öğrenmeleri gerekir. Sadece ezber yöntemi ile sınırlı öğrenme gerçekleşebilir."

"UZAKTAN EĞİTİM MATEMATİK DERSLERİNE GÜÇ KATTI"

Küresel salgın sebebiyle, uzaktan eğitim çalışmaları kapsamındaki online matematik derslerinin, yüz yüze eğitim çalışmalarındaki matematik derslerine göre farklı açılardan da ele alınması gerektiğini belirten Özkan, "Özellikle eğitim teknolojilerinin kullanıldığı online matematik derslerinin, öğrencilerin öğrenmelerine olumlu etkileri oldu. Öğrencilere verilen proje temelli araştırma ödevleri, sunum, video hazırlıkları öğrenme sürecini destekliyor. Pandemi dönemi, öğrencilerin araştırma yapmak için pandemi dönemi öncesine göre daha fazla zamanlarının olduğu göz önünde bulundurulduğunda online matematik derslerinde öğrenme becerilerinin geliştirilmesine imkan verdi." şeklinde konuştu.

"MATEMATİK YARIŞMALARINA KATILIM ÇOK ÖNEMLİ"

Uluslararası, ulusal, yerel düzeyde düzenlenen matematik yarışmalarının matematiksel düşünme becerisini geliştirmeye ve matematik kazanım uygulamalarına imkan verdiğini bildiren Özkan, "Mektebim Koleji tarafından düzenlenen, ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiş ilk matematik yarışması olan Mathletic Matematik Yarışması ile beden matematiği alanında farkındalık oluşturuyoruz. Öğrencilerimizi matematik yarışmalarına katılım sağlamaları için yönlendiriyor ve hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Son olarak, The Centre for Education in Mathematics and Computing (CEMC), University of Waterloo, Canada tarafından düzenlenen 2020 Pascal, Cayley and Fermat Mathematics Contests Uluslararası Matematik Yarışması'nda Mektebim Koleji Adana Çukurova Kampüsümüz'den 7 öğrencimiz madalya ve başarı sertifikası, 13 öğrencimiz başarı sertifikası almaya hak kazandı. Ülke tanıtımında da kuşkusuz rolü olan bu başarılar bizim için çok büyük bir gurur kaynağı oluyor" dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı Haber
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi Haber
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Tümamiral Cihat Yaycı 'Onurum, gururum incindi' diyerek istifa etti Haber
Tümamiral Cihat Yaycı "Onurum, gururum incindi" diyerek istifa etti
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Günlük burç yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Sırrı Süreyya Önder
Magazin Ebru Şallı Sinan Özen Ferdi Tayfur Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Antalya Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: "Matematikte Singapur Bar Modeli başarıyı arttırdı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 14:38:59. #1.15#
title