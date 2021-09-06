Mateja Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Mateja Kezman'ın son hali taraftarları şaşırttı. Sahalarda gösterdiği performansla beğeni toplayan Kezman, spor yorumculuğuna başladı ve son hali ekranalar yansıdı. İşte görenleri aşırtan görüntüler…

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde taraftarların beğenisini kazana ve golleri ile taraftarları coşturan Kezman son hali ile şaşkınlık yarattı. İşte Kezman'ın futbol yorumculuğu yaptığı programdan görüntüler… Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MATEJA KEZMAN'IN SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI!

Bir hayli yaşlanmış olan Kezman'ın saçlarının döküldüğü de dikkatlerden kaçmadı. Aynı zamanda bıyık bırakan Kezman, sosyal medyada kullanıcıların oldukça dikkatini çekti.

MATEJA KEZMAN

MATEJA KEZMAN KİMDİR?

Profesyonel kariyerine 1996 yılında Radnicki Pirot takımında başlayan Kezman, çıktığı 17 maçta 11 gol atarak başarılı bir performans sergilemiştir.

ezman, 26 Ağustos 2006 tarihinde Atlético Madrid'in borsa bildirimine göre 7.5 milyon € bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Oynadığı ilk sezon olan 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin 100. yılında şampiyonluk yaşamıştır. Kezman, Fenerbahçe kariyerinde 46 maçta 22 gol kaydetmiştir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.