Masumlar Apartmanı yok mu?

TRT1 ekranlarını açanlar Masumlar Apartmanını ekranda göremeyince Masumlar Apartmanı yeni bölüm iptal mi, yayınlanmayacak mı, merak etti. Masumlar Apartmanı yeni bölümü hakkında detayı araştıralar yapılırken TRT1 yayın akışı araştırıldı. Peki, Masumlar Apartmanı yok mu?

Diziseverlerin merakla beklediği Masumlar Apartmanı 30 Mart Salı günü erkanda yer almadı. Peki, Masumlar Apartmanı yeni bölüm iptal mi,yayınlanmayacak mı? Bugün milli maç olması nedeniyle yayın akışı değiştirilirken Masumlar Apartmanı'nın neden olmadığı araştırıldı. Masumlar Apartmanı yok mu?

MASUMLAR APARTMANI YOK MU?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm bugün yayınlanmayacak. Yayın akışında A Milli Takım maç yayını yer alıyor. Masumlar Apartmanı'nın haftaya yeni bölümü aynı günde ve saatte yayınlanması bekleniyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben'le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur. Evdeki herkes bu "yeni" Gülben'i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder. Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar. Neriman ise Gamze'nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han'ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman'ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege'yi karşı karşıya getirir.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?