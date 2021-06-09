Masumlar Apartmanı yeni oyuncu kim? Masumlar Apartmanı yeni oyuncu Fahriye Evcen mi olacak?
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Masumlar Apartmanı yeni oyuncu kim? Masumlar Apartmanı yeni oyuncu Fahriye Evcen mi olacak?

Masumlar Apartmanı yeni oyuncu kim? Masumlar Apartmanı yeni oyuncu Fahriye Evcen mi olacak?
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Reyting rekortmeni dizi, Masumlar Apartmanı dün nefes kesen sezon finali ile ekranlara geldi. Geçirdiği trafik kazası sonrası ölen İnci karakterinin yerine yeni oyuncu gelecek mi? Masumlar Apartmanı yeni oyuncu kim? soruları merak ediliyor. Seyircinin kafasında soru işaretleri bırakan sezon finali bölümünden sonra Masumlar Apartmanı yeni oyuncu Fahriye Evcen mi olacak? İddiaları atılmıştı. Peki, Masumlar Apartmanı yeni oyuncu kim? Detaylar haberimizde!

Reyting rekortmeni dizi, Masumlar Apartmanı dün nefes kesen sezon finali ile ekranlara geldi. Geçirdiği trafik kazası sonrası ölen İnci karakterinin yerine yeni oyuncu gelecek mi? Masumlar Apartmanı yeni oyuncu kim? soruları merak ediliyor. Seyircinin kafasında soru işaretleri bırakan sezon finali bölümünden sonra Masumlar Apartmanı yeni oyuncu Fahriye Evcen mi olacak? İddiaları atılmıştı. Peki, Masumlar Apartmanı yeni oyuncu kim? Masumlar Apartmanı yeni oyuncu Fahriye Evcen mi olacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

MASUMLAR APARTMANI YENİ OYUNCU KİM?

Masumlar Apartmanı yeni oyuncu kim? Masumlar Apartmanı yeni oyuncu Fahriye Evcen mi olacak?

Masumlar Apartmanının dün yayınlanan heyecan verici sezon finalinde İnci, geçirdiği trafik kazası sonucu öldü. Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılmasıyla yeni sezonda İnci'nin yerine gelecek yeni oyuncu merak ediliyor. Masumlar Apartmanı kadrosuna katılacak yeni isim Fahriye Evcen olacak iddiaları atılmıştı. Fakat bu iddiaların doğru olmadığı açıklandı.

MASUMLAR APARTMANI YENİ OYUNCU FAHRİYE EVCEN Mİ OLACAK?

Masumlar Apartmanı yeni oyuncu kim? Masumlar Apartmanı yeni oyuncu Fahriye Evcen mi olacak?

Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, dün akşam yayınlanan sezon finalinde diziye veda etti. Diziden ayrılan Farah Zeynep Abdullah, yerine Fahriye Evcen'in geçeceği iddiaları yalanlandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın yaptığı açıklamaya göre Fahriye Evcen, Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosunda yer almayacak. Evcen' in reyting rekortmeni dizi, Masumlar Apartmanı için herhangi bir görüşme yapmadığı belirtildi.

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Masumlar Apartmanı yeni oyuncu kim? Masumlar Apartmanı yeni oyuncu Fahriye Evcen mi olacak? - Haberler
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