Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Masumlar Apartmanı 9 Şubat yeni bölüm fragman izle!

Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Masumlar Apartmanı 20. son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Masumlar Apartmanı 9 Şubat yeni bölüm fragman izle!

Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Masumlar Apartmanı 20. son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Masumlar Apartmanı var mı? Masumlar Apartmanı 9 Şubat 21. yeni bölüm fragman izle! İşte detaylar haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Masumlar Apartmanı 9 Şubat Salı günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

MASUMLAR APARTMANI 20. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci, eve girmiş, yepyeni bir maceraya ilk adımı atmıştır. Her ne kadar sağlam durmakta kararlı olsa da daha ilk günden yaşadıkları onu umutsuzluğa sürükler. Han, İnci'yi rahat ettirmek için elinden geleni yapar ancak Safiye'nin planları başkadır. Safiye, İnci'ye hayatı dar etmekle meşgulken Naci'den gelen bir sürpriz, bastırmaya çalıştığı duyguları tekrar canlandırır. Fakat Safiye direnmekte kararlıdır.

Gülben evdeki dengeleri korumaya çalışırken, Hikmet'in kafa karışıklığı İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz yaratır. Neriman ise Ege ve Gamze'nin birlikteliğinin acısını henüz atlatamamışken bir de Gamze'nin entrikalarıyla uğraşmak zorunda kalır ve sonunda patlar. Gülru'nun gitmeden önceki son hamlesi ise Safiye'ye yıllar önce kapattığı bir kapıyı yeniden açtırır.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!

MASUMLAR APARTMANI 21. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masumlar Apartmanında bu hafta İnci, Naci hocaya neden döndüğünü soruyor. Naci Hoca ise Safiye'ye olanlardan kendisini sorumlu tutuyor ve onu o evden çıkarmak boynumun borcu diyor.

Safiye ise hazırlığıyla evden çıkacak gibi görünüyor. Han ise Naci hocanıngitmesini istiyor ve Naci Hocayı tehdit ediyor.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!