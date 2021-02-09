Masumlar Apartmanı Safiye'nin annesi kim? Masumlar Apartmanı Hasibe kim, gerçek adı ne? Açelya Devrim Yılhan kimdir, kaç yaşında, nereli?

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Hasibe karakteri merak ediliyor. Masumlar Apartmanı anne olarak rol yapan Açelya Devrim Yılhan hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Masumlar Apartmanı Gülben, Han ve Safiye'nin annesi kim? Masumlar Apartmanı Hasibe kim, gerçek adı ne? Açelya Devrim Yılhan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Açelya Devrim Yılhan, Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye, Han, Gülben ve Neriman'ın annesi Hasibe karakterine hayat veriyor. TRT1'in en çok izlenen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı Safiye'nin annesi ve arasından yaşananlar ekran başındaki izleyicilerin ilgisini çekiyor ve çok üzüyor. Açelya Devrim Yılhan adını ilk olarak Leyla ile Mecnun dizisi ile duyurmuştur. Peki, Masumlar Apartmanı anne kim? Masumlar Apartmanı Hasibe kimdir? Masumlar Apartmanı Hasibe'yi canlandıran Açelya Devrim Yılhan kimdir?

MASUMLAR APARTMANI HASİBE KİMDİR? AÇELYA DEVRİM YILHAN KİMDİR?

Masumlar Apartmanı anne karakterine Açelya Devrim Yılhan hayat vermektedir. Açelya Devrim Yılhan 2 Eylül 1985, Ankara doğumlu Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Açelya Devrim Yılhan, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anabilim Dalı'ndan mezun olmuştur. Adını Leyla ile Mecnun dizisindeki Eylül karakteri ile duyurmuştur. Kariyerinin başında Unutma Beni dizisinde rol almış ardından Beni Unutma filminde Olcay rolünde oynamıştır. 2013 yılında İnadına Yaşamak dizisinde oynamıştır. 2015 yılında Ve Panayır Köyden Gider filminde oynamıştır.

AÇELYA DEVRİM YILHAN DİZİ, FİLM VE TİYATRO OYUNLARI

2011 : Beni Unutma (Film)

2015 : Ve Panayır Köyden Gider (Film)

2009-2012 : Unutma Beni (Dizi)

2010-2012 : Deniz Yıldızı (Dizi)

2011-2012 : Leyla ile Mecnun (Dizi)

2013-2014 : İnadına Yaşamak (Dizi)

2016 : Rengârenk/ Kaçın Kurası (Dizi)

2017 : Şevkat Yerimdar (Dizi)

2020 : Masumlar Apartmanı (Dizi)

2010 : Zaman Fırfırlarıyla Yolculuk (Tiyatro)

2018 : Dali'nin Kadınları (Tiyatro)