Masumlar Apartmanı Ömer kim? Masumlar Apartmanı Mazo kim, Han ile kardeş mi? Armağan Oğuz kimdir?

Masumlar Apartmanı Ömer kim sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. TRT 1'in fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nda rol alan isimler araştırılıyor. Mazo Oğuz karakteri son bölümlere damga vuran isim oluyor. Peki, Armağan Oğuz kimdir?

MASUMLAR APARTMANI ÖMER KİM?

Armağan Oğuz, Masumlar Apartmanı dizisinde Mazo karakteri ile ekrana geliyor.Mazo karakterini Armağan Oğuz canlandırmakta.

MAZO İLE HAN KARDEŞ Mİ?

Hikmet ile aynı araçta görünen Mazo, Hikmet'in 'Kaza yapacaksın oğlum' sözlerine ise 'Yapmam baba' şeklinde karşılık veriyor. Fragmanın ardından akıllara 'Ömer ölmedi mi?' sorusu geldi. Yayımlanan sonraki bölümde ise Hikmet'in telefonda Ömer diye hitap ettiği kişi ile konuşması Mazo konusunda şüpheleri güçlendirdi. Mazo öte yandan Han'a 'Gel bir sarılayım kardeşime be' sözlerini dile getiriyor. Mazo'nun akıbeti yeni bölümde netleşecek.

ARMAĞAN OĞUZ KİMDİR?

Oğuz, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2004'te İstanbul Erkek Lisesi'nden ve ardından Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun oldu. "2008 Best Model of Türkiye" ödülünü aldı ve aynı sene "Best Model of the World" yarışmasında Türkiye' ye ikincilik ödülünü getirdi. Sonrasında New York'a yerleşti ardından kariyerini New York Film Academy'de aldığı sinema oyunculuğu eğitimiyle sürdürdü.

Hem model olarak görev alırken bir yandan da oyunculuk yapmaya başladı. 2011'de New York Fashion Week'te yer aldı. Ardından oyuncu olarak Amerika'da bazı okul projelerinde ve bağımsız filmlerde roller aldı. Oyunculuk eğitimimi Hollywood Film Akademisi'nde tamamladı. 2012 yılında Türkiye'ye döndü. Dağ 2'de rol aldı. Oyuncu 1,92 boyunda ve 83 kilodur.

DİZİLERİ

Masumlar Apartmanı – TRT1 (2021)

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı – TRT1 (2021)

Kuzey Yıldızı (2020)

Diriliş Ertuğrul (2019)

Börü (2018)

Fİ (2016-17)

Ah Neriman (2014)

İnadına Yaşamak (2013)

