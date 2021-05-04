Masumlar Apartmanı Okşan kim? İpek Ayaz Kortunç kim, kaç yaşında?

TRT1'in en çok izlenen ve sevilen dizilerinden olan Masumlar Apartmanına yeni biri geliyor. Hikmet Bey'in Namıkların Okşan olarak tanıdığı bir karakter olarak dahil oluyor. Dizide Okşan karakterini İpek Ayaz Kortunç canlandırıyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde ilk kez rol alacak olan İpek Ayaz Kortunç'un kim olduğu, hayatı merak ediliyor. Peki, Masumlar Apartmanı Okşan kim? İpek Ayaz Kortunç kim, kaç yaşında? Detaylar haberimizde!