Masumlar Apartmanı Okşan kim? İpek Ayaz Kortunç kim, kaç yaşında?
TRT1'in en çok izlenen ve sevilen dizilerinden olan Masumlar Apartmanına yeni biri geliyor. Hikmet Bey'in Namıkların Okşan olarak tanıdığı bir karakter olarak dahil oluyor. Dizide Okşan karakterini İpek Ayaz Kortunç canlandırıyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde ilk kez rol alacak olan İpek Ayaz Kortunç'un kim olduğu, hayatı merak ediliyor. Peki, Masumlar Apartmanı Okşan kim? İpek Ayaz Kortunç kim, kaç yaşında? Detaylar haberimizde!
TRT1'in en çok izlenen ve sevilen dizilerinden olan Masumlar Apartmanına yeni biri geliyor. Hikmet Bey'in Namıkların Okşan olarak tanıdığı bir karakter olarak dahil oluyor. Dizide Okşan karakterini İpek Ayaz Kortunç canlandırıyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde ilk kez rol alacak olan İpek Ayaz Kortunç'un kim olduğu, hayatı merak ediliyor. Peki, Masumlar Apartmanı Okşan kim? İpek Ayaz Kortunç kim, kaç yaşında? Detaylar haberimizde!
MASUMLAR APARTMANI OKŞAN KİM?
TRT 1'in sevilen dizilerinden Masumlar Apartmanı'na yeni dahil olan Okşan karakterini İpek Ayaz Kortunç canlandırıyor.
İPEK AYAZ KORTUNÇ KİM, KAÇ YAŞINDA?
İpek Ayaz Kortunç, 1985 yılında İstanbul'da doğan Türk oyuncudur.
Eğitimini Mimar SinanÜniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.
Tiyatro oyunculuğu ile birlikte birçok dizi ve filmde de rol almıştır.
İpek Ayaz Kortunç, yeni projelerine devam etmektedir.
Şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde Okşan karakteri ile rol alacak.
Rol Aldığı Film ve Diziler
- 2007- Son Ders: Aşk ve Üniversite (Ebru, Sinema Filmi)
- 2008- Güneşin Oğlu (Sinema Filmi)
- 2008- Milyonda Bir (Yeliz, TV Dizisi)
- 2011- Karadedeler Olayı (Sinema Filmi)
- 2014- Kadim Dostum (Meral, TV Dizisi)
- 2015- Deli İşi (Tv Programı)
- 2016- Familya (Kıymet, TV Dizisi)
- 2018- Nefes Nefese (Ganime, TV Dizisi)
- 2020- Kafa Doktoru (Saadet, TV Dizisi)
- 2021- Masumlar Apartmanı (Okşan, TV Dizisi)
İPEK AYAZ KORTUNÇ KAÇ YAŞINDA?
İpek Ayaz Kortunç 1985 doğumlu olup 36 yaşındadır.