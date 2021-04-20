Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu hangi projeyle ünlü oldu?
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Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu hangi projeyle ünlü oldu?

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu hangi projeyle ünlü oldu?
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Masumlar Apartmanı dizisindeki rolüyle son günlerin en çok konuşulan oyuncularından Birkan Sokullu, meğer yıllardır ekranlardaymış. Başarısıyla adından her daim söz ettiren Sokullu'nun hayatını sizler için derledik.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde psikolojik sorunları olan Han'ı canlandıran 35 yaşındaki Birkan Sokullu'nun yıllardır birçok yapımda rol aldığı ortaya çıktı.

Simge Ata, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan video, yakışıklılığı ve oyunculuk performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Birkan Sokullu'nun renkli hayatını anlattı.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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