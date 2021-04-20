Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu hangi projeyle ünlü oldu?

Masumlar Apartmanı dizisindeki rolüyle son günlerin en çok konuşulan oyuncularından Birkan Sokullu, meğer yıllardır ekranlardaymış. Başarısıyla adından her daim söz ettiren Sokullu'nun hayatını sizler için derledik.