Oyuncu Ezgi Mola, koronavirüse yakalandı

Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncu Ezgi Mola koronavirüse yakalandı. 7 kez test yaptıran oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Testlerimi yarısı negatif yarısı da pozitif çıktı. İki aşımı da yaptırdığım için en ufak semptom göstermeden geçiriyorum" dedi.

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testlerinin bazılarının pozitif çıktığını söyledi.

"7 KEZ TEST YAPTIRDIM"

Cem Yılmaz'ın Netflix için çektiği Erşan Kuneri dizisinde de rol alan oyuncu, koronavirüsü hafif atlattığını söyledi. Instagram'dan sağlık durumu hakkında bilgi veren sevilen oyuncu, "Arkadaşlar, temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. 7 kez test oldum, testlerimin bazıları pozitif, bazıları ise negatif. Dolayısıyla bu risk durumu devam ettiği için de sürekli negatif çıkana kadar ben testlerime devam edeceğim. İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum. İyi ki iki aşımı da yaptırmışım" dedi.

"LÜTFEN AŞINIZI YAPTIRIN"

Aşı olduğu için hastalığı hafif atlattığının altını çizen Mola, herkesi de aşı olması gerektiği konusunda uyararak "Ne yazık ki yoğun bakımda ünitesine bulunan hastalarının yüzde 90'ının aşısı yok. Lütfen siz de aşınızı yaptırın" çağrısında bulundu.