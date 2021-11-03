Masumlar Apartmanı'nın 46. bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben, Safiye'ye yaptığı büyük kötülüğü itiraf ediyor
Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nda Esat'ın ailesi, Gülben'le evlenmelerine karşı çıktı. Aşkından vazgeçmeyen Esat ise kimseye haber vermeden Gülben ile evlenmek istedi. Masumlar Apartmanı'nın merak edilen 46. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Psikoloğa gitmeye başlayan Gülben, "Herkes Han kıskandı sandı ama Safiye'nin Naci'yle evlenip yuva kurmasına ben izin vermedim" itirafında bulunuyor.
Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in paylaştığı Masumlar Apartmanı, dün akşam 45. bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölüme Gülben ve Esat aşkı damga vurdu.
Dizinin son bölümüne Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı ünlü oyuncu Binnur Kaya konuk oldu. Gülben, Doktor Hanım'a giderek yaşadığı sorunlarını anlattı. Masumlar Apartmanı son bölüm final sahnesinde ise, ailesinin evlenmesine izin vermediği Esat, Gülben'in karşısına çıkarak durumu açıkladı. Ancak Esat gözyaşları içinde Gülben'e sürpriz bir teklif yaptı. Esat, Han ve İnci gibi gizlice evlenmeyi teklif etti.
Masumlar Apartmanı'ndan merakla beklenen 46. bölüm fragmanı da yayınlandı. Gülben, Esat'ın gizli evlilik teklifini kabul ediyor. Safiye ise sürekli altına kaçıran Gülben'e hasta bezi alıyor. Bezi görünce şaşkına uğrayan Gülben ise "Evlenemeyeceğim" diyor.
Kırmızı Oda dizisindeki Doktor Hanım'a giden Gülben, ağızları açık bırakan bir itirafta bulunuyor. Gülben, "Evlenmemem lazım benim. Ben engel oldum. Belki şimdiye kadar çoktan Naci'yle yuvasını kurmuş ve evlenip gitmiş olacaktı ancak ben izin vermedim. Herkes Han kıskandı ve engel oldu sanıyor. Ama öğrense beni affetmez" sözleri Doktor Hanım'ı da şaşırtıyor.