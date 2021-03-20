Masumlar Apartmanı'nın 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Doktora giden Han, her şeyi anlatıyor

Salı akşamları izleyiciyi ekrana kilitleyen Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 27. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. İlk defa psikoloğa giden Han, çöp topladığını ve karısı İnci'nin kendisini iğrenç bulduğunu anlattı. Zor günler geçiren Gülben ise annesinin kıyafetlerini giyerek Safiye'yi şaşkına çevirdi.

Başrolerini Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı, 23 Mart Salı akşamı yeni bölümüyle TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

HAN, DOKTORA HER ŞEYİ ANLATIYOR

Yayınlanan yeni fragmanda; Han doktora çöp topladığını ve karısının onu iğrenç bulduğunu söyler. Öte yandan zor günler geçiren Gülben, annesinin felç geçirdiğinde giydiği kıyafeti alır ve onun gibi yalnızlıktan öleceğini söyler.

SAFİYE, NACİ'NİN YANINA GİDİYOR

Diğer tarafta Naci dönmüştür ve Safiye önce ona kızar sonrasında ise başını omzuna dayayıp elini tutarken görülür.

Ege Neriman'a onu sevdiğini söylerken, İnci Safiye ve Gülben'in karşısında şok içerisindedir.

MASUMLAR APARTMANI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Neriman babasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Ege'ye destek olurken kendini aşan bir harekette bulunur. Safiye ise olanların ardından kendini temizliğe verir. Tam kendine gelirken yaşanan yeni bir kriz, eski korkularını canlandırır. Gülben, hala Esat'la iyi geçen buluşmanın etkisindeyken ondan gelen bir sürprizle yeni hayallere dalar. Han, Naci'yi göndermek konusunda kararlıdır. Ancak yaptığı hamlenin sonuçları ağır olacaktır.