Masumlar Apartmanı'nın 18. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci, Han'ı terk mi etti?
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Masumlar Apartmanı'nın 18. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci, Han'ı terk mi etti?

16.01.2021 12:32 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:47

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Durumu gittikçe ciddileşen Safiye bir şeyi 4 kere yapma takıntısını 8'e çıkarken Han'da Naci'den hesap soruyor. Öte yandan Han ile arası bozulan İnci ortalıktan kayboluyor.

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm fragmanında ortalık karışıyor.

SAFİYE'NİN TAKINTILARI ARTIYOR

Geçtiğimiz bölümde kardeşi Han ile İnci'nin evli olduğunu öğrenince yıkılan Safiye'nin rahatsızlıkları nüksediyor. Safiye, ilk aşkı Naci'nin "Seni bir gün bu evden çıkaracağım" sözleri karşısında gözyaşlarına boğuluyor. Sürekli annesinin hayaliyle yaşayan Safiye, yeni bölümde her şeyi 4 kere yapma takıntısını 8'e çıkararak kardeşi Gülben'i şok ediyor.

Masumlar Apartmanı'nın 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin sözleri herkesi derinden etkiliyor

HAN, NACİ'YE GÖZDAĞI VERİYOR

Han ise ablasına iyi gelmediğini düşündüğü Naci'nin karşısına dikilerek "Ailem için her şeyi yaparım" diyerek gözdağı veriyor. Bunun yanı sıra Han'ın ailesiyle yaşamak istediğini öğrenerek büyük bir yıkım yaşayan İnci ortadan kayboluyor.

Masumlar Apartmanı'nın 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin sözleri herkesi derinden etkiliyor

"BAŞKALARININKİ HAYAT BİZİMKİ HÜSRAN"

Yaşadıklarından dolayı zor günler geçiren Safiye'nin kardeşlerine "Onu nasıl sevmedilerse bizi de öyle sevmeyecekler. Çünkü biz Hasibe'nin çocuklarıyız. Başkalarınınki hayat bizimki hüsran" sözleri fragmana damga vuruyor.

Masumlar Apartmanı'nın 18. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci, Han'ı terk mi etti?
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