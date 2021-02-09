Masumlar Apartmanı "Neriman" kim, gerçek adı ne? Gizem Katmer kimdir, kaç yaşında? Masumlar Apartmanı Neriman'ın hastalığı ne?

TRT1'in Masumlar Apartmanı dizisi yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi gördü. Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Gizem Katmer, farklı psikolojik rahatsızlıklara sahip kardeşleri canlandırıyor. Aralarında en genç ve en normal duran Neriman'ın hastalığı ne herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Ablalarından farklı bir karakter olan Neriman, onlar gibi olmamak, özgür olmak ve tüm hisleri doyasıya yaşamak isteyen bir genç kız, fakat ailesi onun normal bir çocuk olmasına engel oluyor. Peki, Masumlar Apartmanı "Neriman" kim, gerçek adı ne? Gizem Katmer kimdir, kaç yaşında? Masumlar Apartmanı Neriman'ın hastalığı ne?

GİZEM KATMER KİMDİR?

Gizem Katmer 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 22 yaşındaki Gizem Katmer, bu aralar Masumlar Apartmanı dizisindeki Neriman karakteriyle ilgileri üzerine çekmektedir. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sahne Sanatları-Oyunculuk bölümünden mezun olan Gizem Katmer, Perdesiz Performans Oyunculuk atölyesinde tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.

MASUMLAR APARTMANI NERİMAN'IN HASTALIĞI NEDİR?

Masumlar Apartmanı Neriman, dizide sık sık kendisine fiziksel zararlar veriyor. Astım hastası olduğu tıbbi olarak anlaşılsa da kendisine zarar vermesinin sebebi seyircilerde merak uyandırıyor. Peki Masumlar Apartmanı Neriman'ın hastalığı nedir? Neriman'ın kendisine, özellikle de bileklerine zarar vermesi bir yardım çığlığı olarak algılanmaktadır. Görünmeyen yerlere değil de, görünen yerlere yapması belki de onu tek önemsediğini düşündüğü abisinin ilgisini çekmek için olarak düşünülmektedir. Neriman karakteri kızdıkça, sinirlendikçe ya da strese girdikçe kendine fiziksel şiddet uyguluyor. Bundan zevk de duyması bunun psikolojik bir rahatsız olduğunu kanıtlıyor.

Cildi eşmek, tırmalamak, yakmak ya da kesmek psikolojide self-mutilasyon olarak tanımlanıyor ve genellikle ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor. Bu bir yardım çığlığı ya da rahatlama çabası olarak görülür. Psikodinamik teori de kendine zarar vermek, öfkelerinin dışa vurumu için yapılan bir şeydir. Masumlar Apartmanı Neriman, yaşadığı ortam ve çocukluğundan kaynaklı olarak Kompulsif bir bozukluk yaşamaktadır.