Masumlar Apartmanı ne zaman saat kaçta? Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

Kendi izleyici kitlesini kemikleştirmiş başarılı yapım Masumlar Apartmanı ne zaman saat kaçta? Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

Masumlar Apartmanı yayınlandığı her bölüm ile oldukça dikkat çekiyor. Peki, Masumlar Apartmanı ne zaman saat kaçta? Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

MASUMLAR APARTMANI SAAT KAÇTA?

Masumalar Apartmanı sevilen oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesi ile Salı günleri 20.00'da TRT 1'de seyirci karşısına çıkıyor. Bugün, 1 Aralık'ta da yepyeni bölümü ile seyirci karşısında.

MASUMLAR APARTMANI 12. BÖLÜM NELER OLACAK?

Safiye'nin ilk ve tek aşkı Naci yıllar sonra kapısına gelmiş, kanlı canlı karşısında durmaktadır. Ancak Hasibe' nin gölgesi Safiye'ye rahat vermez, Naci'den uzak durması gerektiğini hatırlatır. Safiye yeniden alevlenmeye başlayan duygularını her zamanki gibi bastırmaya karar verir. Han'ın içinde bulunduğu çıkmazlar çoğaldıkça ona destek olmaya çalışan İnci'yle aralarındaki bağ kuvvetlenir. Han Gülben'in Esat'a olan takıntısı yüzünden ciddi önlemler almaya karar verir. Gülben evdeki bu yeni kurallar içinde sıkışıp kalır. Onun için kurulan hapishaneden çıkmanın yollarını arar. Ev ahalisinin gözü üzerinde oldukça bu hiç kolay olmayacaktır. Son anda imdadına İnci yetişir, Gülben çıkış biletini bulur. Ancak yaptığı planın neye mal olacağının farkında değildir.

Masumlar Apartmanı 12. bölüm fragmanı izlemek için BURAYA tıklayın.

MASUMLAR APARTMANI 11. BÖLÜM NELER OLDU?

Herkes Safiye'nin aşka düşman olduğunu düşünürken, Naci'nin gelişi onun tüm duygularını alt üst eder. Eski hatıraları yerlerinden bir bir çıkar ve Safiye'yi gafil avlar. Safiye onu karşı pencereden görme ihtimaliyle bile baş edemezken, Naci nin atacağı bir adımla daha da sarsılacaktır.

Gülben ise Esat'ın evine giderek herkesi şaşırtmış, Han ve Esat'ı zor durumda bırakmıştır. İnci devreye girip tatsız bir olay yaşanmaması için elinden geleni yapar. Han'ın hayatındaki zorlukları daha da yakından gören İnci, onun yükünü hafifletmeye çalışır. Bu uğurda en yakın arkadaşı Esra'yla arasının bozulmasını bile göze alacaktır.

Memduh okul kredisini ödemek için torunlarından gizli taksiciliğe başlar. Safiye Han'ın ardından Gülben'i de kaybedeceğine inanır. Yalnız öleceğini söyleyen annesinin haklı çıkmasından korkmaktadır.

MASUNLAR APARTMANI GENEL HİKAYE NEDİR?

Safiye (Ezgi Mola)ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han'ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han'ın dünyası İnci'yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han'ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci'nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır. Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan ve sürükleyici konusuyla herkesi şaşırtacak olan "Masumlar Apartmanı" dizisi her salı akşamı TRT 1'de.