Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta? 15 Aralık Masumlar Apartmanı fragman, yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?
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Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta? 15 Aralık Masumlar Apartmanı fragman, yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

15.12.2020 10:24 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:27
Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta? 15 Aralık Masumlar Apartmanı fragman, yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

Kendi izleyici kitlesini kemikleştirmiş başarılı yapım Masumlar Apartmanı ne zaman saat kaçta? Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

Masumlar Apartmanı yayınlandığı her bölüm ile oldukça dikkat çekiyor. Peki, Masumlar Apartmanı ne zaman saat kaçta? Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

MASUMLAR APARTMANI SAAT KAÇTA?

Masumalar Apartmanı sevilen oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesi ile Salı günleri 20.00'da TRT 1'de seyirci karşısına çıkıyor. Bugün, 15 Aralık'ta da yepyeni bölümü ile seyirci karşısında. Bugün 14. bölümü ekranlara gelecek.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE (14. BÖLÜMDE) NELER OLACAK?

Han, Naci'nin kendisiyle ilgili geçmişten bir sırrı bildiğini öğrenir.Bu, Naci'ye daha da bilenmesini sağlar. Esat'tan tamamen vazgeçen Gülben, yeni bir heyecana kucak açar.

İnci, Memduh'un taksi şoförlüğü yaptığını öğrendikten sonra radikal bir karar alır ama kimseye söylemez. İnci'nin kendisinden bir şeyler sakladığını fark eden Han onu takip eder ve gördüklerini yanlış anlar.

Çöp evin yanmasıyla ortaya çıkan başka bir sır ise Safiye'yi allak bullak eder. Üstüne Naci hakkında öğrendiği bir gerçek Safiye'ye yıllardır sakındığı bir adım attırır.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta? 15 Aralık Masumlar Apartmanı fragman, yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE (13. BÖLÜMDE) NELER OLDU?

Karakola düşen Gülben hayatının en korkulu gecesini yaşamaktadır. Gülben'i polise Esra'nın şikayet ettiğini düşünen İnci ona hesap sormaya gider ancak şaşırtıcı bir yanıt alır. Gülben yaşadıklarının etkisiyle herkesi büyük bir tehlikeye atar.

Safiye köşe bucak kaçmaya çalışsa da Naci kendini hatırlatmaya kararlıdır. Derenoğlu ailesinin yakınında dolanan Naci, Han'ın radarına takılır. Ancak aileden hiç beklenmedik bir kişinin daha dikkatini çekecektir.

MASUMLAR APARTMANI 13. BÖLÜM İZLE...

Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta? 15 Aralık Masumlar Apartmanı fragman, yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

MASUNLAR APARTMANI GENEL HİKAYE NEDİR?

Safiye (Ezgi Mola)ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han'ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han'ın dünyası İnci'yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han'ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci'nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır. Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan ve sürükleyici konusuyla herkesi şaşırtacak olan "Masumlar Apartmanı" dizisi her salı akşamı TRT 1'de.

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