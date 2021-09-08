Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak? TRT1 Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman?

Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlanmasıyla birlikte dizinin hayran kitlesi Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak? diye aratmakta. İlk sezonu ile izleyenleri ekran başına kilitleyen Masumlar Apartmanı yeni sezon bölümleri ne zaman yayınlanmaya başlayacak? Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak? TRT1 Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, konusu nedir? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle!

Eylül ayının gelmesiyle birlikte diziler kaldıkları yerden yeni sezonda devam ediyor. Masumlar Apartmanı'nın ne zaman başlayacağını merak eden izleyiciler Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlayacak? diye araştırmakta. Peki, Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak? TRT1 Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanıoyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! İnci Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı? Masumlar Apartmanı Melisa Şenolsun kimdir? İşte detaylar haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Masumlar Apartmanı, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçti. Ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Dizinin oyuncuları sete çıktı. Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanları da yayınlandı. Masumlar Apartmanı dizisi yeni sezonuna 14 Eylül Salı günü başlayacak.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci'nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci'nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır. İnci ise kararlıdır. O sırada İnci'nin öğrendiği başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir.

Safiye bir yandan Han ve İnci'nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da Naci'nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir.

Esat ise Gülben'in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çırpınır ve sonunda Gülben'le konuşmayı başarır.

Dizinin final sahnesinde Han, akıl hastanesinde hayali karakterle konuşurken görüldü. Yine akıl hastanesinde kalan Anıl, takma adıyla Kıvırcık, da Han'ın yanında gözüktü. Son sahnede Safiye, Gülben ve İnci'nin dedesi Memduh Han'ı ziyaret etti.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Birkan Sokullu - HAN

Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han'ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.

Farah Zeynep Abdullah - İNCİ

Bir radyoda programcı olarak çalışan İnci, korumacı dedesi Memduh ve kardeşi Ege ile birlikte yaşamaktadır. İnci'nin hayatı Han'la tesadüfen tanışması ve Masumlar Apartmanı'na taşınmasıyla büyük ölçüde değişecektir.

Ezgi Mola - SAFİYE

Han'ın ablası. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır.

Merve Dizdar -GÜLBEN

Ailenin en sessiz, en göze batmayan ve hiçbir konuda fikri sorulmayan üyesidir. Bütün hayatını ablası Safiye'nin boyunduruğu altında geçirmiştir. Kimseden sevgi görmemiş olan Gülben, kurtuluşunu aşkta arar ve sıklıkla olmayacak hülyalara kapılır.

Alper Saldıran- UYGAR Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Uygar, İnci'yi geri kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır.

Metin Çoşkun- HİKMET

Hikmet, evdeki kural ve düzenden kendini sorumlu tutmakta, Han ve Neriman'ın kendilerini kurtarmaları için onları desteklemektedir.

İNCİ MASUMLAR APARTMANI'NDAN AYRILDI MI?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Abdullah, iddia edildiği gibi dramatik sahnelere dayanamadığı için değil karakterinin hikayesi bittiği için ayrıldığını belirterek "Benim ağzımdan duymadığınız cümlelere inanmayın. İnci'nin yolculuğu burada bitti. Dizi bitene kadar kalbim hep ekiple olacak" dedi.

İlk bölümden bu yana dizide rol alan başarılı oyuncu, sezon finaliyle Masumlar Apartmanı'na veda etti. Diziden ayrılacağı günler öncesinden belli olan Abdullah'ın senaryodaki ağır dramatik sahnelere dayanamadığı ileri sürülmüştü. Ölerek diziden ayrılan oyuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hakkında çıkan iddiaları da yalanlayarak şunları yazdı: "Şunu bilmenizi isterim abuk sabuk şunu dedi bunu dedi diye yazılan ve benim ağzımdan duymadığınız hiçbir cümle gerçek değil. İnci'nin yolculuğu burada bitti, her zaman kalbimde ayrı bir yeri olacak. Müthiş bir ekiple, çok değerli bir yolculuktu. Masumlar bitene kadar kalbim hep ekibimle kalacak. İyi ki beraberdik, büyük bir adanmışlık ve sevgiyle bir sezon geçirdik. Canım Masumlar Apartmanı. Canım İnci."

MASUMLAR APARTMANI'NA MELİSA ŞENOLSUN KATILDI!

Dizinin yapım şirketi geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir paylaşım yaparak Melisa Şenolsun'un kadroya dahil olduğu açıkladı. Yapım şirketinin kendisiyle ilgili paylaşımını kendi Instagram hesabından paylaşan oyuncu, takipçilerine de müjdeyi vermiş oldu. Yapım şirketinin Instagram hesabından yapılan paylaşımında "Ve Google aramaları sonunda sonuç verdi! Melisa Şenolsun Masumlar Apartmanı'na dahil oldu. Hoş geldin Melisa Şenolsun" denildi.

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Melisa Şenolsun (d. 24 Eylül 1996, İzmir), Türk oyuncudur.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun'la kardeştir. Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.

Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Güzellik algısını şöyle anlatıyor: Kendimi aynada gördüğüm için yorumlayamıyorum. Ben doğal olanı, kusurlu güzellikleri, estetik müdahaleye maruz kalmayan görüntüleri seviyorum. Mesela yüzünü çil basan insanlar, yamuk bir burun ya da cilt lekeleriyle dikkat çeken Winnie Harlow gibi yüzler çok hoşuma gidiyor. Umut Evirgen'in ikinci uzun metraj filminde yer alacak.

KİŞİSEL HAYATI

Şenolsun yaklaşık üç buçuk yıldır Türk aktör Mehmet Ozan Dolunay ile çıkıyordu, çift 2019'da ayrıldı. Melisa Şenolsun 2020 yılında yönetmen Umut Evirgen ile çıkmaya başladı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

FİLMOGRAFİSİ

Sinema;

Babam

Güzelliğin Portresi

Buluşma Noktası

Televizyon;

Tatlı Küçük Yalancılar

Kiralık Aşk

Umuda Kelepçe Vurulmaz

Nefes Nefese

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Masumlar Apartmanı

Dijital;

Atiye