Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Tansel Öngel, Mavera dizisinin başrolü oldu
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Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Tansel Öngel, Mavera dizisinin başrolü oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı Masumlar Apartmanı'ndaki rolüyle alkış toplayan Tansel Öngel'in yeni adresi belli oldu. Başarılı oyuncu, Ramazan ayı boyunca her gün saat 23.45'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan 'Mavera' dizisinde başrol oynayacak.

Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük beğeni toplayan Mavera dizisinde Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıp ayrılmadığı tartışma konusu olan Tansel Öngel (Mahmud), Hâce Ahmed Yesevi'nin (Korel Cezayirli) çocukluk arkadaşı ve en yakın dostu olan Mahmud'u canlandıracak.

DİRLİK VE BERABERLİK MÜCADELESİ ANLATILACAK

Mahmud (Tansel Öngel) dizide, küçük yaşta Hace ile birlikte diğer çocuklarla kavgaya girmiş, o andan itibaren Hace'ye bir ömür boyu sadık kalarak en yakın dostu olmuştur. Pehlivan Usta'nın eğitiminden geçmiştir, çeviktir. O da Hace gibi bir Alperen olarak yetişmiştir.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Mavera, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat'a gönderilen Hace Ahmed Yesevi'nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat'ta verdiği dirlik ve beraberlik dersinin mücadelesini konu alıyor.

KADROSUNDA USTA İSİMLER YER ALIYOR

Hace Ahmet Yesevi'nin verdiği büyük mücadeleyi anlatan Mavera dizisinin oyuncu kadrosunda; Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel, Sinan Tuzcu, Hasan Küçükçetin, Ferit Kaya, Adrian Can, Evren Erler, Mehmet Korhan Fırat, Nusret Çetinel, Erdem Ergüney, Nur Berfin Çiroğlu, Dilara Yeşilyaprak, Recep Usta, Sedat Mert, Muharrem Özcan, Demircan Kaçel, Handan Yıldırım, Haydar Köyel, Atilla Öner, Arben Akış, Volkan Uygun, Alper Türedi, Şükran Karanlık, Alkan Kızılırmak ve Zara rol alıyor.

İşte diziden ilk kareler...

Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Tansel Öngel, Mavera dizisinin başrolü oldu,
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Tansel Öngel, Mavera dizisinin başrolü oldu,
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Tansel Öngel, Mavera dizisinin başrolü oldu,
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Tansel Öngel, Mavera dizisinin başrolü oldu,
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Tansel Öngel, Mavera dizisinin başrolü oldu,
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Tansel Öngel, Mavera dizisinin başrolü oldu,
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Tansel Öngel, Mavera dizisinin başrolü oldu
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 15:22:43. #1.14#
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