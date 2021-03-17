Masumlar Apartmanı'nda yürek burkan veda! Safiye, Naci'nin gidişiyle gözyaşlarına boğuldu
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Masumlar Apartmanı'nda yürek burkan veda! Safiye, Naci'nin gidişiyle gözyaşlarına boğuldu

17.03.2021 07:12 | Son Güncelleme: 17.03.2021 08:09

Dün akşam 26. bölümüyle ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nda babasının ölümüyle yıkılan İnci, Safiye'nin konuşmasıyla toparlandı. Ölümcül bir hastalığı olan Naci ise Han'ın ısrarı üzerine Safiye'den ayrılarak İstanbul'dan gitti. Esat tarafından hayal kırıklığına uğrayan Gülben ise adeta yıkıldı.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, dün akşam yayınlanan bölümle izleyici ekrana kilitledi.

SAFİYE'NİN SÖYLEDİKLERİ İNCİ'Yİ KENDİNE GETİRDİ

Masumlar Apartmanı son bölümde babasının ani ölümüyle yıkılan İnci zor zamanlar yaşadı. Kendisine daha önce tokat atan Safiye'ye karşı da saldırgan tavır alan İnci eve de ayakkabılarıyla girmeye başladı. Ancak Safiye, kendi geçmişinden izler gördüğü İnci'nin yanına giderek duygusal bir konuşma yaptı. İnci ise hiç beklemediği bu konuşmanın ardından kendini toparladı.

GÜLBEN KRİZ GEÇİRDİ

Platonik aşık olduğu Esat'ın kendisini çaya çıkarmasıyla umutlanan Gülben, Esat'ı Esra'nın evinden çıkarken görünce adeta yıkıldı. Kriz geçiren Gülben, merdivenlere yığılıp kalırken yıllardır engel olamadığı hastalığına yenik düşerek Esat ve Esra'nın yanında idrarını kaçırdı.

NACİ'Yİ BULAMAYAN SAFİYE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ablası Safiye'nin durumunun daha kötüye gitmesini istemeyen Han, hasta olan Naci'den İstanbul'dan gitmesini istedi. Safiye'nin karşısında da atak geçiren ve zor anlar yaşayan Naci ise büyük bir üzüntü içinde İstanbul'u ve Safiye'yi terk etmeye karar verdi.

Naci, kızının yanında olabilmek için Ankara'ya döneceğini Safiye'ye söyledi. Ancak Han'ın konuşmalarını duyan Gülben ise Safiye'ye, Naci'nin Han yüzünden gittiğini söyledi. Naci'yi durdurmak isteyen Safiye'nin yardımına ise İnci koştu. İnci ve Safiye tren garına gitti ancak Naci'yi bulamadı. Trenin hareket etmesi üzerine ise Safiye gözyaşlarına boğuldu.

Masumlar Apartmanı'nda yürek burkan veda! Safiye, Naci'nin gidişiyle gözyaşlarına boğuldu
Haber Yorumları (1)
16SPOR: filim, senaryo, oyuncuların performansı tam bir efsane , çok etkileyici bir dizi, bence izlemeyen çok şey kaçırıyor.
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