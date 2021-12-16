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Masumlar Apartmanı'nda Selami Şahin sürprizi!

Masumlar Apartmanı'nda Selami Şahin sürprizi!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

TRT 1'de yayınlandığı ilk günden itibaren gündemden düşmeyen OGM Pictures'ın başarılı dizisi Masumlar Apartmanı'na Selami Şahin konuk oldu.

İkinci sezonuyla da oldukça ses getiren Masumlar Apartmanı'nın da Gülben ve Esat'ın düğünü sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Heyecanla izlenen yeni bölümde Gülben ve Esat'ın düğününde Gülben'in sürpriziyle beraber Esat'ın nikah şahidi olarak Selami Şahin'in gelmesi herkesi şaşkınlığa uğrattı. Selami Şahin düğünde en sevilen şarkılarında biri olan "Gitme Sana Muhtacım"ı seslendirdi.

Masumlar Apartmanı'nda Selami Şahin sürprizi!

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