Masumlar Apartmanı'nda Safiye ile Naci'nin buluşması sosyal medyada gündem oldu

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Masumlar Apartmanı 22'nci bölümüyle ekrana geldi. Safiye yıllar sonra Naci'yle birlikte dışarı çıkarken, sürpriz yapan Naci çay sofrası hazırladı. Safiye ve Naci'nin romantik anları sosyal medyada gündem olurken, Han'ın eski sevgilisi Ceylan'ı eve getirdiği ortaya çıktı. İnci'yle kavga eden Han eski kıyafetleriyle çöpün başında Esra'ya yakalandı.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 16 Şubat Salı akşamı izleyici ile buluşan 22. bölümüne Naci ve Safiye'nin lise yıllarından sonra ilk defa dışarıda buluştuğu anlar damga vurdu.

NACİ ÇAY SOFRASI HAZIRLADI

Safiye'yle olan ilk buluşmasına hazırlanan Naci'nin otel odasında baygın bulunması ve hastaneye kaldırılması Safiye'yi yıktı. Yeniden annesinin hayalini görmeye başlayan Safiye, Naci'yle telefonda konuştuktan sonra kendini toparladı. Naci'yle yeniden buluşan Safiye şık kıyafetlerini giydi ve sokağa adım attı. Naci ise unutamadığı aşkına otelin önünde şık bir çay sofrası hazırladı. İkili arasındaki buluşmada romantik anlar yaşandı.

HAN'IN CEYLAN GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

İnci ise Han'ın apartmanın terasında yaptırdığı özel odada bulduğu künyeyle şoke oldu. Han'ın eski aşkı Ceylan'ın künyesini bulan İnci, Han'dan hesap sordu. Ancak Han'ın sözleri üzerine ise Safiye'nin aralarını bozmak için künyeyi koyduğunu düşünen İnci, Safiye'nin karşısına çıktı. Safiye ise kardeşini kurtarmak için künyeyi kendisinin koyduğunu söyledi. Ancak Han'ın İnci'yle ayrı oldukları dönemde, kendisini görmek isteyen Ceylan'ı bu odada misafir ettiği ortaya çıktı.

HAN ESRA'YA YAKALANDI

Finalde ise Esra'nın apartmanı taşınması nedeniyle Han'la tartışan Safiye'nin "Senin suçunu üstlendim" demesi İnci'yi yine şüphelendirdi.

İkili arasında büyük bir kriz yaşanırken, Han yine Ceylan'dan kalan kıyafet ve künyeyi çöpe atarken Esra'ya yakalandı. Han'ı eski ve pis elbiseler içinde çöp bidonu yanında gören Esra büyük şok yaşadı.

MASUMLAR APARTMANI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

TRT'nin fenomen dizisi Masumlar Apartmanı son bölümüyle sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. Twitter'da Naci ve Safiye'nin romantik buluşmasıyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı. İşte paylaşımlardan bazıları: