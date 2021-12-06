Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 47'nci kez sahiplerini buldu. 5 Aralık akşamı Zorlu PSM'de düzenlenen törende, TRT 1'in reyting rekorları kıran dizi Masumlar Apartmanı" geceden ödülle ayrıldı.

"Masumlar Apartmanı"na üç ödül

TRT 1'de yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerin beğenisini kazanan Masumlar Apartmanı, aldığı ödüllere yenilerini ekledi. Özet bölümleri dahil reyting listelerinin zirvelerinde yer alan Masumlar Apartmanı, 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Dizi Müziği" ödüllerinin sahibi oldu.

Masumlar Apartmanı'nda Safiye ve Gülben karakterlerini canlandıran Ezgi Mola ve Merve Dizdar, Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. Dizinin başarılı yönetmenleri Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali ise "En İyi Yönetmen" ödülünü aldı.

Duygu dolu sahnelerine eşlik eden etkileyici müzikleriyle de dikkat çeken Masumlar Apartmanı dizisi "En İyi Dizi Müziği" ödülünün de sahibi oldu. Ödülü, dizinin müziklerini yapan Alp Yenier aldı.

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