Masumlar Apartmanı Hikmet öldü mü, hastalığı nedir, kalp krizi mi geçirdi? Masumlar Apartmanı Hikmet (Metin Coşkun) diziden mi ayrılacak?

Masumlar Apartmanı Hikmet öldü mü? Hikmet diziden mi çıkacak? İşte detaylar...

MASUMLAR APARTMANI HİKMET ÖLDÜ MÜ?

Bugün yayınlanan Masumlar Apartmanı yeni bölümünde Hikmet'in son sahnede kalp krizi geçirdiği görüldü. Bunun akabinde seyirciler, Masumlar Apartmanı öldü mü, hastalığı nedir merak etti. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

MASUMLAR APARTMANI HİKMET KİMDİR?

Hikmet, evdeki kural ve düzenden kendini sorumlu tutmakta, Han ve Neriman'ın kendilerini kurtarmaları için onları desteklemektedir.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han'a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğulurlar. Gülben ve Neriman hastanede endişeli bekleyişlerini sürdürürken evdeki Safiye'ye destek hiç beklemediği birinden gelir. Sonunda Han'a haber ulaşır ancak Han yine kendisinden beklenen tepkiyi vermez. Neriman'ın okula kayıt yaptırmadığını bilen Rüya bu konuda da ipleri eline alır. Bir yandan da Han ve Anıl'a kendini kabul ettirmek için her yolu denemeye devam eder. Safiye başındaki sorunlarla ve korkularıyla boğuşurken gelen bir telefonla yeniden ayağa kalkar. Han'ın, bütün olanlardan sonra artık onları yalnız bırakmaya dayanamayıp döneceğine dair umudunu koruyan Gülben, onunla konuşmaya gittiğinde gerçeklerle yüzleşir ve radikal bir adım atar. Eve döndüğündeyse onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

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