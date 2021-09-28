Masumlar Apartmanı Hikmet öldü mü, hastalığı nedir, kalp krizi mi geçirdi? Masumlar Apartmanı Hikmet (Metin Coşkun) diziden mi ayrılacak? - Haberler
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Masumlar Apartmanı Hikmet öldü mü, hastalığı nedir, kalp krizi mi geçirdi? Masumlar Apartmanı Hikmet (Metin Coşkun) diziden mi ayrılacak?

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Masumlar Apartmanı Hikmet öldü mü, hastalığı nedir, kalp krizi mi geçirdi? Masumlar Apartmanı Hikmet (Metin Coşkun) diziden mi ayrılacak?

28 Eylül yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Hikmet kalp krizi geçirdi. Bunun ardından izleyiciler, Masumlar Apartmanı Hikmet öldü mü, hastalığı nedir? Masumlar Apartmanı Hikmet diziden mi ayrılacak? Kalp krizi mi geçirdi? merak etti. İşte bilgiler...

Masumlar Apartmanı Hikmet öldü mü? Hikmet diziden mi çıkacak? İşte detaylar...

Bugün yayınlanan Masumlar Apartmanı yeni bölümünde Hikmet'in son sahnede kalp krizi geçirdiği görüldü. Bunun akabinde seyirciler, Masumlar Apartmanı öldü mü, hastalığı nedir merak etti. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Hikmet, evdeki kural ve düzenden kendini sorumlu tutmakta, Han ve Neriman'ın kendilerini kurtarmaları için onları desteklemektedir.

Kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han'a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğulurlar. Gülben ve Neriman hastanede endişeli bekleyişlerini sürdürürken evdeki Safiye'ye destek hiç beklemediği birinden gelir. Sonunda Han'a haber ulaşır ancak Han yine kendisinden beklenen tepkiyi vermez. Neriman'ın okula kayıt yaptırmadığını bilen Rüya bu konuda da ipleri eline alır. Bir yandan da Han ve Anıl'a kendini kabul ettirmek için her yolu denemeye devam eder. Safiye başındaki sorunlarla ve korkularıyla boğuşurken gelen bir telefonla yeniden ayağa kalkar. Han'ın, bütün olanlardan sonra artık onları yalnız bırakmaya dayanamayıp döneceğine dair umudunu koruyan Gülben, onunla konuşmaya gittiğinde gerçeklerle yüzleşir ve radikal bir adım atar. Eve döndüğündeyse onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

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Haber: Masumlar Apartmanı Hikmet öldü mü, hastalığı nedir, kalp krizi mi geçirdi? Masumlar Apartmanı Hikmet (Metin Coşkun) diziden mi ayrılacak? - Haberler
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