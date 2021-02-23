Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı nedir? Dispozofobi hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir? Masumlar Apartmanı "Han" kim, gerçek adı ne?

Salı günleri TRT1 ekranlarına gelen Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakteri ve rahatsızlığı dikkat çekiyor. İzleyiciler, Masumlar Apartmanı Han'ın rahatsızlığı nedir? Dispozofobi hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir? Masumlar Apartmanı "Han" kim, gerçek adı ne? sorularını merak ediyor!

Masumlar Apartmanı'nda Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han'ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur. Fakat, diğer kardeşler gibi Han'ın da belli psikolojik rahatsızlıkları vardır. Çöp toplaması bunlar arasında en belirgin olandır! Peki, Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı nedir? Dispozofobi hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir? Masumlar Apartmanı "Han" kim, gerçek adı ne?

DİSPOZOFOBİ NEDİR? KOMPULSİF BİRİKTİRME HASTALIĞI NEDİR?

Dispozofobi, kompulsif biriktirme hastalığı olarak da adlandırılır. Halk arasında istifçilik olarak da bilinen bu rahatsızlık, değersiz, gereksiz, sağlıksız, yani kullanılmayan tüm eşyaların biriktirilmesi ve atılamaması durumuna denir. Tutumlu olmaya çalışmak, belli eşyaları ileride gerekli olur düşüncesiyle atmamak, saklamak, biriktirme hastalığı değildir.

Dizpozofobi yani biriktirme hastalığında, toplanan, biriktirilen ve atılamayan eşyalarda düzensizlik ve tutarsızlık bulunur. Bu yüzden koleksiyonculuktan da epeyfarklıdır. Kolleksiyonerler, sadece bir ya da birkaç alanla alakalı eşyaları toplarlar. Üstelik toplanan eşyalarda bir düzen ve intizam vardır.

MASUMLAR APARTMANI 'HAN' KİMDİR? BİRKAN SOKULLU KİMDİR?

Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve 35 yaşındadır. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığını bitirdi. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra 10 yıllık profesyonel basketbol geçmişi vardır.

Birkan Sokullu, 2003 yılında, Best Model of Turkey yarışmasında 3.'lük derecesi kazanmasının ardından televizyonlarda ilgi görmeye ve oyunculuk yapmaya başladı. Gossip Girl'ün Türkiye uyarlaması Küçük Sırlar dizisinde hayat verdiği Demir karakterinden sonra büyük bir üne kavuştu. 13 Temmuz 2012'de oyuncu Aslı Enver ile evlendi ve 26 Ağustos 2015 tarihinde boşandı.