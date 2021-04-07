Masumlar Apartmanı Gamze kimdir, gerçek adı ne? Gökçe Aydın hangi dizilerde oynadı? Gökçe Aydın biyografisi!
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Masumlar Apartmanı Gamze kimdir, gerçek adı ne? Gökçe Aydın hangi dizilerde oynadı? Gökçe Aydın biyografisi!

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Masumlar Apartmanı Gamze kimdir, gerçek adı ne? Gökçe Aydın hangi dizilerde oynadı? Gökçe Aydın biyografisi!

Masumlar Apartmanı dizisinde Emre'nin sevgilisi Gamze karakteri izleyicinin karşısına çıkmaktadır. Masumlar Apartmanı Gamze karakterine Gökçe Aydın hayat vermektedir. Masumlar Apartmanı Gamze kimdir, gerçek adı ne? Gökçe Aydın kimdir, kaç yaşında? Gökçe Aydın nereli, mesleği nedir? Gökçe Aydın hangi dizilerde oynadı? Gökçe Aydın hayatı ve biyografisi nedir?

Masumlar Apartmanı dizisinde Emre'nin sevgilisi Gamze karakteri izleyicinin karşısına çıkmaktadır. Masumlar Apartmanı Gamze karakterine Gökçe Aydın hayat vermektedir. Masumlar Apartmanı Gamze kimdir, gerçek adı ne? Gökçe Aydın kimdir, kaç yaşında? Gökçe Aydın nereli, mesleği nedir? Gökçe Aydın hangi dizilerde oynadı? Gökçe Aydın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI GAMZE KİMDİR? GÖKÇE AYDIN KİMDİR?

Masumlar Apartmanı Gamze karakteri Gökçe Aydın tarafından canlandırılmaktadır. 1996 doğumlu olan Gökçe Aydın, İstanbul doğumlu. Üniversiteyi İzmir' de Ege üniversitesinde okumuş ve yüksek lisans yapmıştır. Ege üniversitesinde Tarım Bölümünü ve Bahçe Bitkileri alanında yüksek lisans yapmayı seçen Gökçe, oyunculuk eğitimine Yaratıcı Drama İzmir Playback Tiyatro Topluluğu' nda başlamıştır. Şuan Ateş Menajerlik ile çalışarak kariyerinde ilerliyor. Oyunculuk yapmanın yanı sıra temel diksiyon ve oyunculuk eğitimleriyle kendini geliştirmeye devam ediyor. Oynadığı diziler arasında; Masumlar Apartmanı, Tutunamayanlar, Canevim, 4N1K: Yeni Başlangıçlar gibi ilgi gören prodüksiyonlar bulunmakta. Dizi projelerinin yanı sıra Akbank, Korkmaz, Bosch, Lays, Sprite gibi reklam projeleri de bulunmakta.

Gökçe İngilizce ve İtalyanca olmak üzere iki dil biliyor. Hobileri arasında Yoga, Trekking, Kampçılık var.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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